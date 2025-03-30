Нові смарт-телевізори Xiaomi отримали Google TV

На глобальному сайті Xiaomi з’явилися нові моделі розумних телевізорів А-серії. Компанія представила дві лінійки: Xiaomi TV A 2026 та Xiaomi TV A Pro 2026. Базова версія A 2026 випускається з діагоналями 43, 50, 55 та 65 дюймів, а модель A Pro 2026 представлена ​​також у варіанті з екраном 75 дюй.

Xiaomi TV A 2026 оснащений 4K-дисплеєм із частотою оновлення 60 Гц, технологією MEMC для згладжування руху та підтримкою HDR10 та HLG. Серед нових функцій – Filmmaker Mode та Game Boost, який імітує частоту оновлення 120 Гц (недоступний у 43-дюймовій версії). У свою чергу, A Pro 2026 отримав QLED-дисплей з 94% охопленням колірного простору DCI-P3 і підтримкою HDR10+ для покращеної передачі кольору.

Обидві моделі працюють на платформі Google TV, підтримують Apple AirPlay та оснащені інтерфейсами HDMI eARC/ALLM, USB 2.0 та дводіапазонним Wi-Fi. A Pro 2026 додатково обладнаний оптичним аудіовиходом. Для геймерів передбачено функцію Game Boost, яка використовує MEMC для підвищення плавності зображення до 120 Гц на моделях від 50 дюймів і вище, хоча реальна частота оновлення залишається на рівні 60 Гц. Заявлено також зниження затримки в іграх на консолях.

Аудіосистема залишилася без змін у порівнянні з попередніми моделями – два динаміки потужністю по 10 Вт за допомогою Dolby Audio, DTS-X та DTS Virtual:X, але без Dolby Atmos. Телевізори підтримують Bluetooth 5.0, Chromecast, Miracast та голосове керування через Google Assistant. Інформації про вартість та дату початку продажів поки немає.