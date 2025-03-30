Нові смарт-телевізори Xiaomi отримали Google TV30.03.25
На глобальному сайті Xiaomi з’явилися нові моделі розумних телевізорів А-серії. Компанія представила дві лінійки: Xiaomi TV A 2026 та Xiaomi TV A Pro 2026. Базова версія A 2026 випускається з діагоналями 43, 50, 55 та 65 дюймів, а модель A Pro 2026 представлена також у варіанті з екраном 75 дюй.
Xiaomi TV A 2026 оснащений 4K-дисплеєм із частотою оновлення 60 Гц, технологією MEMC для згладжування руху та підтримкою HDR10 та HLG. Серед нових функцій – Filmmaker Mode та Game Boost, який імітує частоту оновлення 120 Гц (недоступний у 43-дюймовій версії). У свою чергу, A Pro 2026 отримав QLED-дисплей з 94% охопленням колірного простору DCI-P3 і підтримкою HDR10+ для покращеної передачі кольору.
Обидві моделі працюють на платформі Google TV, підтримують Apple AirPlay та оснащені інтерфейсами HDMI eARC/ALLM, USB 2.0 та дводіапазонним Wi-Fi. A Pro 2026 додатково обладнаний оптичним аудіовиходом. Для геймерів передбачено функцію Game Boost, яка використовує MEMC для підвищення плавності зображення до 120 Гц на моделях від 50 дюймів і вище, хоча реальна частота оновлення залишається на рівні 60 Гц. Заявлено також зниження затримки в іграх на консолях.
Аудіосистема залишилася без змін у порівнянні з попередніми моделями – два динаміки потужністю по 10 Вт за допомогою Dolby Audio, DTS-X та DTS Virtual:X, але без Dolby Atmos. Телевізори підтримують Bluetooth 5.0, Chromecast, Miracast та голосове керування через Google Assistant. Інформації про вартість та дату початку продажів поки немає.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Розкажемо про ще один цікавий мікрофон для запису подкастів та відеоблогів. Ugreen CM769 – бюджетна модель, подивимося, як вона справляється із записом голосу та звуків.
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Нові смарт-телевізори Xiaomi отримали Google TV Xiaomi телевізор
Компанія представила дві лінійки: Xiaomi TV A 2026 та Xiaomi TV A Pro 2026. Базова версія A 2026 випускається з діагоналями 43, 50, 55 та 65 дюймів
Discord отримав велике оновлення ігри месенджер оновлення
Популярний сервіс для спілкування серед геймерів Discord отримав оновлення інтерфейсу в настільному додатку
Нові смарт-телевізори Xiaomi отримали Google TV
Discord отримав велике оновлення
Маск товаришує з рф? Його чат-бот Grok з’явився у Telegram
Xiaomi Smart Door Lock 2 Cat Eye Edition може змінити голос і підтримує Bluetooth з NFC
Vivo показала прототип своєї гарнітури змішаної реальності
Apple проведе конференцію для розробників WWDC 2025 з 9 по 13 червня
Остання в поколінні Toyota GR Supra A90 Final Edition коштує вдвічі дорожче за стандартну версію
Atari випустила смарт-годинник з культовими аркадними іграми
AirPods Max з USB-C отримають підтримку аудіо Lossless