Samsung на CES 2025: телевізори зможуть автоматично покращувати якість зображення та звуку завдяки ШІ09.01.25
На виставці CES 2025 компанія Samsung представила нову лінійку телевізорів, які оснащені функцією Vision AI. Це оновлення стосуватиметься всіх моделей телевізорів 2025 року, включаючи Neo QLED, OLED, QLED та The Frame. За допомогою штучного інтелекту нові телевізори можуть автоматично покращувати якість зображення та звуку, адаптуючись до типу контенту та умов у кімнаті. Також з’явилася можливість перекладати субтитри в реальному часі та створювати “мистецтво” на екрані, що підлаштовується під настрій. чи інтер’єр. Пристрої з ШІ можуть дізнаватися, що відображається на екрані, і шукати інформацію, а також покращувати якість старих відео до 8K.
У телевізорах реалізовані функції, такі як оптимізація звуку для діалогів та музики, а також покращена обробка HDR для максимальної видимості деталей у темних сценах. На додаток, нові телевізори можуть бути інтегровані з системою SmartThings, що дозволить користувачам отримувати сповіщення про стан будинку, моніторити поведінку домашніх тварин та членів сім’ї, а також автоматично регулювати умови в приміщенні, наприклад, затемнювати світло, коли дитина засинає.
Оновлена модель The Frame Pro отримала новий процесор, який покращує яскравість, контрасти та кольори на екрані. Технологія Wireless One Connect дозволяє зменшити кількість кабелів, роблячи телевізор ще більш естетичним та зручним у використанні. Завдяки співпраці з Art Basel, колекція зображень у Samsung Art Store розшириться до 3,000 творів мистецтва, які будуть доступні на моделях Neo QLED та QLED, крім The Frame.
Також Samsung Display представила нове покоління QD-OLED панелей для телевізорів, які будуть продемонстровані на виставці CES 2025. Одним з головних досягнень нової панелі є пікова яскравість, яка перевищує 4000 ниток, що на 30% яскравіше, ніж у попередньої моделі з яскравістю. . Це стало можливим завдяки вдосконаленій технології управління панеллю та новим органічним матеріалом.
QD-OLED панелі Samsung Display використовує червоні, зелені та сині субпікселі, що сприяє забезпеченню високої чистоти кольорів. На відміну від WOLED панелей LG Display, які використовують білий субпіксель, нові панелі Samsung здатні забезпечувати глибші та насичені кольори.
На виставці CES 2025 компанія представить 77-дюймовий прототип телевізора з новою панеллю, а також створить медіа-простір під назвою QD Jungle, щоб продемонструвати всі можливості нових технологій. Ці панелі використовуватимуться у наступних поколіннях OLED телевізорів Samsung.
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