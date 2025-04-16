Anker Zolo – недорога бездротова зарядка з магнітним кріпленням

Anker представила новий магнітний бездротовий зарядний пристрій Zolo на ринку Німеччини і планує надалі розширити його продаж на інші країни Європи.

Zolo позиціонується як доступніша версія зарядного пристрою Anker MagGo Wireless Charger, яке було випущено в 2024 році. Новинка сертифікована за стандартом Qi2 і забезпечує потужність заряджання 15 Вт, що дозволяє, наприклад, зарядити iPhone 16 Pro до 25% всього за 19 хвилин.

Пристрій відрізняється компактними розмірами – 6,0 x 1,05 см – і невеликою вагою 68 грамів. Виробник зазначає, що полімерний корпус сприяє ефективному розсіюванню тепла, завдяки чому зарядка стає стабільнішою. Крім того, зарядний пристрій оснащений технологією ActiveShield 2.0 для підвищення безпеки під час заряджання.

Anker Zolo Wireless Charger сумісний з iPhone 12 і пізнішими моделями, а також з різними версіями AirPods та AirPods Pro. У Німеччині новинка доступна для покупки на Amazon за ціною 19,99 євро в чорному або білому кольорі. Це та сама ціна, за яку пропонується більш рання модель Anker 313 Magnetic Wireless Charger.

Коли новий зарядний пристрій з’явиться у продажу в США, поки не повідомляється. При цьому альтернативою для американського ринку залишається Anker MagGo Wireless Charger, що зараз продається на Amazon за $23,74.

Раніше, у лютому 2025 року, Anker також представила портативний холодильник Solix EverFrost 2 з інтеграцією iOS та автономною роботою до 104 годин. Новинка надійшла у продаж у США у трьох варіантах обсягу: 23 літри за $799,99, 40 літрів за $899,99 та 58 літрів за $1 099,99.