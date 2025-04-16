Anker Zolo — недорогая беспроводная зарядка с магнитным креплением

Anker представила новое магнитное беспроводное зарядное устройство Zolo на рынке Германии и планирует в дальнейшем расширить его продажи на другие страны Европы.

Zolo позиционируется как более доступная версия зарядного устройства Anker MagGo Wireless Charger, которое было выпущено в 2024 году. Новинка сертифицирована по стандарту Qi2 и обеспечивает мощность зарядки 15 Вт, что позволяет, например, зарядить iPhone 16 Pro до 25% всего за 19 минут.

Устройство отличается компактными размерами — 6,0 x 1,05 см — и небольшим весом в 68 граммов. Производитель отмечает, что полимерный корпус способствует эффективному рассеиванию тепла, благодаря чему зарядка становится более стабильной. Кроме того, зарядное устройство оснащено технологией ActiveShield 2.0 для повышения безопасности в процессе зарядки.

Anker Zolo Wireless Charger совместим с iPhone 12 и более поздними моделями, а также с различными версиями AirPods и AirPods Pro. В Германии новинка доступна для покупки на Amazon по цене €19,99 в черном или белом цвете. Это та же цена, за которую предлагается более ранняя модель Anker 313 Magnetic Wireless Charger.

Когда новое зарядное устройство появится в продаже в США, пока не сообщается. При этом альтернативой для американского рынка остается Anker MagGo Wireless Charger, который сейчас продается на Amazon за $23,74.

Ранее, в феврале 2025 года, Anker также представила портативный холодильник Solix EverFrost 2 с интеграцией iOS и автономной работой до 104 часов. Новинка поступила в продажу в США в трёх вариантах объема: 23 литра за $799,99, 40 литров за $899,99 и 58 литров за $1 099,99.