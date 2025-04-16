Nvidia GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti – офіційно представлені. Ціни від $299 та $379

Компанія Nvidia офіційно представила відеокарти GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti, які орієнтовані на користувачів, що шукають збалансоване рішення для модернізації системи без значних витрат. Про швидкий вихід цих відеокарт стало відомо ще задовго до презентації завдяки витокам, які активно обговорювалися в профільних джерелах.

GeForce RTX 5060 Ti з’явиться в двох модифікаціях, що відрізняються об’ємом відеопам’яті: 8 і 16 гігабайт. RTX 5060 Ti оснащена 4608 ядрами CUDA і використовує пам’ять стандарту GDDR7 з пропускною здатністю до 28 Гбіт/с.

Nvidia RTX 5060 отримала 3840 CUDA-ядер і аналогічну 8-гігабайтну GDDR7-пам’ять. Обидві відеокарти підтримують трасування променів, а також технологію DLSS 4, яка тепер включає функцію Multi Frame Generation.

Інформації про реальну продуктивність графічних процесорів на даний момент немає — відповідні дані, ймовірно, з’являться ближче до початку роздрібного продажу. Nvidia GeForce RTX 5060 надійде в продаж у травні за ціною 299 дол.