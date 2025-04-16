Nvidia GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti — официально представлены. Цены от $299 и $379

Компания Nvidia официально представила видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti, которые ориентированы на пользователей, ищущих сбалансированное решение для модернизации системы без значительных затрат. Новинки занимают место в более доступном сегменте линейки и призваны стать альтернативой дорогим моделям серии RTX 50xx.

О скором выходе этих видеокарт стало известно ещё задолго до презентации благодаря утечкам, которые активно обсуждались в профильных источниках. Поэтому опубликованные характеристики не стали неожиданностью для аудитории, следящей за развитием графических решений Nvidia.

GeForce RTX 5060 Ti появится в двух модификациях, различающихся объёмом видеопамяти: 8 и 16 гигабайт. Младшая RTX 5060, в свою очередь, предложена только с 8 гигабайтами памяти.

RTX 5060 Ti оснащена 4608 ядрами CUDA и использует память стандарта GDDR7 с пропускной способностью до 28 Гбит/с. Ширина шины составляет 128 бит, а общая пропускная способность памяти — 448 ГБ/с. Энергопотребление видеокарты заявлено на уровне 180 ватт.

Nvidia RTX 5060 получила 3840 CUDA-ядер и аналогичную 8-гигабайтную GDDR7-память. Характеристики по шине и пропускной способности соответствуют старшей модели, а показатель энергопотребления составляет 150 ватт.

Обе видеокарты поддерживают трассировку лучей, а также технологию DLSS 4, которая теперь включает функцию Multi Frame Generation. Последняя позволяет системе создавать до трёх дополнительных кадров на каждый отрисованный, что, по заявлению разработчиков, может повысить итоговую частоту кадров до восьми раз по сравнению с классическим методом рендеринга.

Информации о реальной производительности графических процессоров на данный момент нет — соответствующие данные, вероятно, появятся ближе к началу розничных продаж.

Nvidia GeForce RTX 5060 поступит в продажу в мае по цене $299. RTX 5060 Ti станет доступна с 16 апреля. Модификация с 8 ГБ будет стоить $379, а версия с 16 ГБ — $429.