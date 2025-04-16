Nvidia GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti — официально представлены. Цены от $299 и $37916.04.25
Компания Nvidia официально представила видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti, которые ориентированы на пользователей, ищущих сбалансированное решение для модернизации системы без значительных затрат. Новинки занимают место в более доступном сегменте линейки и призваны стать альтернативой дорогим моделям серии RTX 50xx.
О скором выходе этих видеокарт стало известно ещё задолго до презентации благодаря утечкам, которые активно обсуждались в профильных источниках. Поэтому опубликованные характеристики не стали неожиданностью для аудитории, следящей за развитием графических решений Nvidia.
GeForce RTX 5060 Ti появится в двух модификациях, различающихся объёмом видеопамяти: 8 и 16 гигабайт. Младшая RTX 5060, в свою очередь, предложена только с 8 гигабайтами памяти.
RTX 5060 Ti оснащена 4608 ядрами CUDA и использует память стандарта GDDR7 с пропускной способностью до 28 Гбит/с. Ширина шины составляет 128 бит, а общая пропускная способность памяти — 448 ГБ/с. Энергопотребление видеокарты заявлено на уровне 180 ватт.
Nvidia RTX 5060 получила 3840 CUDA-ядер и аналогичную 8-гигабайтную GDDR7-память. Характеристики по шине и пропускной способности соответствуют старшей модели, а показатель энергопотребления составляет 150 ватт.
Обе видеокарты поддерживают трассировку лучей, а также технологию DLSS 4, которая теперь включает функцию Multi Frame Generation. Последняя позволяет системе создавать до трёх дополнительных кадров на каждый отрисованный, что, по заявлению разработчиков, может повысить итоговую частоту кадров до восьми раз по сравнению с классическим методом рендеринга.
Информации о реальной производительности графических процессоров на данный момент нет — соответствующие данные, вероятно, появятся ближе к началу розничных продаж.
Nvidia GeForce RTX 5060 поступит в продажу в мае по цене $299. RTX 5060 Ti станет доступна с 16 апреля. Модификация с 8 ГБ будет стоить $379, а версия с 16 ГБ — $429.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Nvidia GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti — официально представлены. Цены от $299 и $379 Nvidia видеокарта события в мире
Обе видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti поддерживают трассировку лучей, а также технологию DLSS 4, которая теперь включает функцию Multi Frame Generation.
Oppo Pad 4 Pro — первый планшет с чипом Snapdragon 8 Extreme Edition Oppo Qualcomm планшет
Oppo Pad 4 Pro оборудован 13,2-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3392 × 2400 точек, частотой обновления 144 Гц
Nvidia GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti — официально представлены. Цены от $299 и $379
Oppo Pad 4 Pro — первый планшет с чипом Snapdragon 8 Extreme Edition
Смартфоны Redmi Note 14 Pro, Poco M5s, Poco X7 Pro, Poco X6 Pro предлагаются со скидками
Asus ROG Strix SCAR 2025 — представлены первые в Украине игровые ноутбуки с GeForce RTX 5090
YouTube будет создавать бесплатную фоновую музыку с помощью искусственного интеллекта
Тарифы Трампа не будут распространятся на смартфоны и компьютеры
Sony представила новую линейку телевизоров Bravia на 2025 год
Налоговая Украины планирует взимать налог с каждой продажи через OLX, Rozetka и Prom
MediaTek Dimensity 9400+ — кратковременно удваивает FPS и улучшает энергоэффективность на 40 %
WordPress выпустила AI Site Builder — конструирование сайтов с помощью текстовых запросов