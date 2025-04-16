07.04.25
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
views
109
comments 0
Samsung A36 A56

У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны