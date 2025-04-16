Asus ROG Strix XG32UCG та XG248Q5G-P – монітори з частотою до 610 Гц та підтримкою FreeSync з G-Sync16.04.25
Компанія Asus представила два нові ігрові монітори – ROG Strix XG32UCG і ROG Strix XG248Q5G-P. Точних термінів виходу новинок на міжнародні ринки поки не оголошено.
Модель Asus ROG Strix XG32UCG оснащена 32-дюймовою Nano IPS панеллю, яка підтримує частоту оновлення 320 Гц при роздільній здатності 1080p або 160 Гц при роздільній здатності 4K. Час відгуку становить 0,3 мс GtG, а рівень охоплення колірного простору DCI-P3 сягає 95%. Яскравість монітора заявлена на рівні 350 ніт у режимі SDR та 400 ніт у режимі HDR. Такі параметри забезпечують високу чіткість зображення і хорошу швидкість відгуку, що робить пристрій відповідним як професійних геймерів, так і для творців контенту. Модель отримала сучасний набір інтерфейсів, включаючи порти HDMI 2.1 та USB Type-C із підтримкою технології Power Delivery.
Друга новинка, ROG Strix XG248Q5G-P, є 24,1-дюймовою TN панель з роздільною здатністю 1080p, здатну працювати на частоті до 610 Гц при розгоні. Пристрій підтримує 90% охоплення колірного простору DCI-P3 і показує час відгуку 0,1 мс. Монітор сумісний з технологіями AMD FreeSync Premium та Nvidia G-Sync, що забезпечує плавність зображення та позбавляє від розривів кадру. Модель орієнтована користувачів, котрим вирішальним чинником є максимальна швидкість реакції. Як і у випадку з XG32UCG, монітор обладнаний портами HDMI 2.1 та USB Type-C.
Продаж ROG Strix XG248Q5G-P у Китаї розпочнеться наступного місяця, вартість пристрою складе 7 999 юанів, що еквівалентно приблизно 1 097 доларам США. Модель ROG Strix XG32UCG буде доступна за ціною 3999 юанів або близько 548 доларів США.
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