Asus ROG Strix XG32UCG и XG248Q5G-P — мониторы с частотой до 610 Гц и поддержкой FreeSync с G-Sync

Компания Asus представила два новых игровых монитора — ROG Strix XG32UCG и ROG Strix XG248Q5G-P. Точные сроки выхода новинок на международные рынки пока не объявлены.

Модель Asus ROG Strix XG32UCG оснащена 32-дюймовой Nano IPS панелью, которая поддерживает частоту обновления 320 Гц при разрешении 1080p или 160 Гц при разрешении 4K. Время отклика составляет 0,3 мс GtG, а уровень охвата цветового пространства DCI-P3 достигает 95%. Яркость монитора заявлена на уровне 350 нит в режиме SDR и 400 нит в режиме HDR. Такие параметры обеспечивают высокую чёткость изображения и хорошую скорость отклика, что делает устройство подходящим как для профессиональных геймеров, так и для создателей контента. Модель получила современный набор интерфейсов, включая порты HDMI 2.1 и USB Type-C с поддержкой технологии Power Delivery.

Вторая новинка, ROG Strix XG248Q5G-P, представляет собой 24,1-дюймовую TN панель с разрешением 1080p, способную работать на частоте до 610 Гц при разгоне. Устройство поддерживает 90% охвата цветового пространства DCI-P3 и демонстрирует время отклика 0,1 мс. Монитор совместим с технологиями AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, что обеспечивает плавность изображения и избавляет от разрывов кадра. Модель ориентирована на пользователей, для которых решающим фактором является максимальная скорость реакции. Как и в случае с XG32UCG, монитор оборудован портами HDMI 2.1 и USB Type-C.

Продажи ROG Strix XG248Q5G-P в Китае начнутся в следующем месяце, стоимость устройства составит 7 999 юаней, что эквивалентно примерно 1 097 долларам США. Модель ROG Strix XG32UCG будет доступна по цене 3 999 юаней или около 548 долларов США.