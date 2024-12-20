Проекторы Samsung The Premiere 7 и 9 уже продаются в Украине20.12.24
Samsung объявила о старте продаж в Украине обновленных проекторов The Premiere 7 и The Premiere 9 модельного ряда 2024 года. Эти устройства предлагают ультракороткофокусную лазерную проекцию в разрешении 4K и оснащены функциями Smart TV, что делает их отличным выбором для создания домашнего кинотеатра.
Samsung The Premiere 9 использует тройной лазер и квантовый процессор Samsung, обеспечивая 154% цветового охвата DCI-P3, поддержку HDR10+ и более миллиарда оттенков цветов. Максимальная диагональ проекции составляет 130 дюймов, что позволяет добиться кинематографического качества изображения. Модель The Premiere 7 оснащена лазерным источником света, обеспечивает 100% цветового охвата DCI-P3 и поддерживает диагональ до 120 дюймов.
Проекторы поддерживают ультракороткофокусную проекцию: The Premiere 9 создает изображение с диагональю 130 дюймов при расстоянии до стены всего 23,8 см, а The Premiere 7 обеспечивает диагональ 120 дюймов при 37,9 см. Звуковая система The Premiere 9 включает 40-ваттные 2.2.2-канальные динамики с Dolby Atmos и объемным звуком OTS, тогда как The Premiere 7 предлагает 30-ваттные 2.2-канальные динамики с OTS Lite. Обе модели поддерживают технологию Q-Symphony для синхронизации с саундбарами и функцию усиления голоса AVA Pro.
Яркость проекции у проектора Samsung The Premiere 9 достигает 3450 ISO Lumen, что на 14% выше по сравнению с предыдущей версией, у The Premiere 7 — 2500 ISO Lumen, что на 9% больше. Встроенный Vision Booster адаптирует изображение к уровню освещения, а Quantum Processor 4K улучшает качество старых видео до 4K.
Проекторы Samsung работают на базе операционной системы Tizen, обеспечивая доступ к сервисам и возможность управления умным домом через SmartThings Hub. Устройства также поддерживают трансляцию контента с мобильных устройств через AirPlay 2. Цена The Premiere 7 составляет 149 999 грн, The Premiere 9 — 269 999 грн.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Компания Asus выпустила обновленную модель в семействе ноутбуков Zenbook S. Рассматриваемая модель UX5406S получила новый процессор Intel поколения Lunarlake. Чем интересен лэптоп и свежие комплектующие – расскажем далее.
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Проекторы Samsung The Premiere 7 и 9 уже продаются в Украине Samsung проектор события в Украине
Проекторы Samsung работают на базе операционной системы Tizen, обеспечивая доступ к сервисам и возможность управления умным домом через SmartThings Hub
SoundCloud анонсировала доступный тариф для музыкантов музыка сервис
Платформа SoundCloud анонсировала новый тарифный план для артистов под названием Artist, который станет более доступной альтернативой для тех, кто хочет продвигать свою музыку.
Проекторы Samsung The Premiere 7 и 9 уже продаются в Украине
SoundCloud анонсировала доступный тариф для музыкантов
Xiaomi выпустила компактный сейф Mijia с аккумулятором, Bluetooth и сканером отпечатков
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro с процессорами Intel Lunar Lake имеет 25 часов автономной работы
Турция со своей Baykar занимает 65 % мирового рынка беспилотников
HDMI 2.2 представят на предстоящей выставке CES 2025
Google Новости на Android станут удобнее
LG прекращает выпуск плееров Blu-ray
NVIDIA разработала модель ИИ способную менять ракурс просмотра видео в режиме реального времени