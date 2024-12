Проекторы Samsung The Premiere 7 и 9 уже продаются в Украине

Samsung объявила о старте продаж в Украине обновленных проекторов The Premiere 7 и The Premiere 9 модельного ряда 2024 года. Эти устройства предлагают ультракороткофокусную лазерную проекцию в разрешении 4K и оснащены функциями Smart TV, что делает их отличным выбором для создания домашнего кинотеатра.

Samsung The Premiere 9 использует тройной лазер и квантовый процессор Samsung, обеспечивая 154% цветового охвата DCI-P3, поддержку HDR10+ и более миллиарда оттенков цветов. Максимальная диагональ проекции составляет 130 дюймов, что позволяет добиться кинематографического качества изображения. Модель The Premiere 7 оснащена лазерным источником света, обеспечивает 100% цветового охвата DCI-P3 и поддерживает диагональ до 120 дюймов.

Проекторы поддерживают ультракороткофокусную проекцию: The Premiere 9 создает изображение с диагональю 130 дюймов при расстоянии до стены всего 23,8 см, а The Premiere 7 обеспечивает диагональ 120 дюймов при 37,9 см. Звуковая система The Premiere 9 включает 40-ваттные 2.2.2-канальные динамики с Dolby Atmos и объемным звуком OTS, тогда как The Premiere 7 предлагает 30-ваттные 2.2-канальные динамики с OTS Lite. Обе модели поддерживают технологию Q-Symphony для синхронизации с саундбарами и функцию усиления голоса AVA Pro.

Яркость проекции у проектора Samsung The Premiere 9 достигает 3450 ISO Lumen, что на 14% выше по сравнению с предыдущей версией, у The Premiere 7 — 2500 ISO Lumen, что на 9% больше. Встроенный Vision Booster адаптирует изображение к уровню освещения, а Quantum Processor 4K улучшает качество старых видео до 4K.

Проекторы Samsung работают на базе операционной системы Tizen, обеспечивая доступ к сервисам и возможность управления умным домом через SmartThings Hub. Устройства также поддерживают трансляцию контента с мобильных устройств через AirPlay 2. Цена The Premiere 7 составляет 149 999 грн, The Premiere 9 — 269 999 грн.

