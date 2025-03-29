Ford запатентовала имитатор переключателя механической коробки передач для электрокаров

Электромобили обладают мгновенным разгоном и не требуют переключения передач, однако Ford решил добавить этому процессу больше тактильных ощущений. Компания запатентовала устройство, напоминающее рычаг механической коробки передач, которое не изменяет реальные передаточные числа, но создает эффект переключения скоростей для водителей, предпочитающих классический стиль управления автомобилем.

Согласно патенту под названием «Shifter Assembly For Electric Vehicle», опубликованному 20 марта, система включает рычаг, закрепленный на полу, как в классических моделях Ford Mustang. Однако, в отличие от механической коробки передач, он не взаимодействует с трансмиссией напрямую, а отправляет сигналы электронному контроллеру, который регулирует крутящий момент электродвигателя. Это позволяет имитировать паузы в мощности, создавая эффект переключения передач, характерный для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Аналогичные технологии уже использовались в электромобилях других производителей. Например, Hyundai применила схожий эффект в Ioniq 5 N с помощью подрулевых лепестков, а Toyota разрабатывает систему с симулятором сцепления, позволяющим даже заглохнуть. Однако Ford использует иной подход: в основание рычага встроены небольшие моторы, создающие сопротивление при переключении «передач» для более реалистичных ощущений. На данный момент это лишь патентная заявка, поданная еще в 2023 году. Будет ли эта технология внедрена в серийные электромобили Ford, пока неизвестно.