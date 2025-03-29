Ford запатентувала імітатор перемикача механічної коробки для електрокарів

Електромобілі мають миттєвий розгін і не вимагають перемикання передач, проте Ford вирішив додати цьому процесу більше тактильних відчуттів. Компанія запатентувала пристрій, що нагадує важіль механічної коробки передач, який не змінює реальні передавальні числа, але створює ефект перемикання швидкостей для водіїв, які віддають перевагу класичному стилю керування автомобілем.

Згідно з патентом під назвою Shifter Assembly For Electric Vehicle, опублікованому 20 березня, система включає важіль, закріплений на підлозі, як у класичних моделях Ford Mustang. Однак, на відміну від механічної коробки передач, він не взаємодіє з трансмісією безпосередньо, а відправляє сигнали електронному контролеру, який регулює крутний момент електродвигуна. Це дозволяє імітувати паузи потужності, створюючи ефект перемикання передач, характерний для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Аналогічні технології використовувалися в електромобілях інших виробників. Наприклад, Hyundai застосувала схожий ефект у Ioniq 5 N за допомогою підкермових пелюсток, а Toyota розробляє систему з симулятором зчеплення, що дозволяє навіть затихнути. Однак Ford використовує інший підхід: в основу важеля вбудовані невеликі мотори, що створюють опір при перемиканні передач для більш реалістичних відчуттів. На даний момент це лише патентна заявка, подана ще 2023 року. Чи ця технологія буде впроваджена в серійні електромобілі Ford, поки невідомо.