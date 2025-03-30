Маск дружит с рф? Его чат-бот Grok появился в Telegram

Владелец платформы X (ранее Twitter) Илон Маск объявил о новой интеграции чат-бота, разработанного его стартапом xAI. Теперь Grok 3 доступен в Telegram. С 26 марта пользователи Telegram Premium могут использовать Grok 3 непосредственно в мессенджере. Это первый случай, когда чат-бот выходит за пределы экосистемы X.

Отличительной чертой Grok является способ получения данных. В отличие от чат-ботов OpenAI и Google, он не использует поиск в интернете, а работает с собственной базой данных. Маск не раз высказывал положительное отношение к Павлу Дурову, создателю и владельцу Telegram, что могло повлиять на заключение этого сотрудничества.

Ранее Павел Дуров заявил, что Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, ежемесячная аудитория которого достигла миллиарда активных пользователей.

В своем заявлении он не учитывает китайский WeChat, отмечая, что по количеству пользователей его мессенджер уступает только WhatsApp. Конкурента Дуров называет «жалкой копией», подчеркивая, что разработчики WhatsApp на протяжении многих лет пытались воспроизвести функции Telegram, тратя значительные ресурсы на лоббирование и маркетинг, однако это не замедлило развитие его платформы.

По его словам, в 2024 году Телеграм получил прибыль в размере 547 миллионов долларов. Также он приводит данные о пользовательской активности: в среднем человек открывает приложение 21 раз в сутки, а общее время, проведенное в мессенджере, составляет 41 минуту ежедневно.

На днях стало известно, что Дуров вернулся в Дубай после продолжительного пребывания во Франции. В этой стране местные правоохранительные органы задержали его и предъявили обвинения, касающиеся деятельности Telegram, включая распространение запрещенных материалов и содействие террористическим организациям.

При этом Telegram остается одним из ключевых инструментов для получения новостей среди украинцев. Согласно данным, около 73% населения используют этот мессенджер для доступа к информации, хотя за последний год этот показатель увеличился лишь на 1%.