Маск товаришує з рф? Його чат-бот Grok з’явився у Telegram

Власник платформи X (раніше Twitter) Ілон Маск оголосив про нову інтеграцію чат-бота, розробленого його стартапом xAI. Тепер Grok 3 доступний Telegram. З 26 березня користувачі Telegram Premium можуть використовувати Grok 3 безпосередньо у месенджері. Це перший випадок, коли чат-бот виходить за межі екосистеми X.

Відмінною рисою Grok є спосіб отримання даних. На відміну від чат-ботів OpenAI та Google, він не використовує пошук в інтернеті, а працює з власною базою даних. Маск не раз висловлював позитивне ставлення до Павла Дурова, творця та власника Telegram, що могло вплинути на укладення цієї співпраці.

Раніше Павло Дуров заявив, що Telegram став другим за популярністю месенджером у світі, щомісячна аудиторія якого досягла мільярда активних користувачів.

У своїй заяві він не враховує китайського WeChat, зазначаючи, що за кількістю користувачів його месенджер поступається лише WhatsApp. Конкурента Дуров називає «жалюгідною копією», наголошуючи, що розробники WhatsApp протягом багатьох років намагалися відтворити функції Telegram, витрачаючи значні ресурси на лобіювання та маркетинг, проте це не сповільнило розвитку його платформи.

За його словами, 2024 року Телеграм отримав прибуток у розмірі 547 мільйонів доларів. Також він наводить дані про активність користувача: в середньому людина відкриває додаток 21 раз на добу, а загальний час, проведений у месенджері, становить 41 хвилину щодня.

Днями стало відомо, що Дуров повернувся до Дубаї після тривалого перебування у Франції. У цій країні місцеві правоохоронні органи затримали його та висунули звинувачення щодо діяльності Telegram, включаючи поширення заборонених матеріалів та сприяння терористичним організаціям.

Telegram залишається одним з ключових інструментів для отримання новин серед українців. Згідно з даними, близько 73% населення використовують цей показ.