AirPods Max с USB-C получат поддержку аудио Lossless

Apple объявила о предстоящем апрельском обновлении программного обеспечения для наушников AirPods Max с разъемом USB-C. Новая версия прошивки добавит поддержку аудио без потерь (Lossless) и снизит задержку звука.

После установки обновления AirPods Max смогут воспроизводить аудио в формате 24-бит/48 кГц, обеспечивая сохранение оригинального качества записей. Новая функциональность также распространится на персонализированное пространственное аудио, что повысит детализацию и глубину звучания.

Дополнительно обновление снизит задержку аудиопотока, что будет особенно полезно для музыкантов при записи и микшировании треков, а также для геймеров и стримеров, требующих высокой точности звука в реальном времени.

Обновление станет доступным одновременно с релизом iOS 18.4, iPadOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4. Оно предназначено исключительно для версии AirPods Max с разъемом USB-C.

Также Apple представила новый аксессуар — кабель USB-C на 3,5 мм, который позволит подключать наушники к аудиоустройствам с аналоговым разъемом. Стоимость кабеля составит $39.