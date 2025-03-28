AirPods Max з USB-C отримають підтримку аудіо Lossless

Apple оголосила про майбутнє оновлення програмного забезпечення для навушників AirPods Max з роз’ємом USB-C. Нова версія прошивки додасть підтримку аудіо без втрат (Lossless) і зменшить затримку звуку.

Після встановлення оновлення AirPods Max зможуть відтворювати аудіо у форматі 24-біт/48 кГц, забезпечуючи збереження оригінальної якості записів. Нова функціональність також пошириться на персоналізоване просторове аудіо, що підвищить деталізацію та глибину звучання.

Додатково оновлення знизить затримку аудіопотоку, що буде особливо корисно для музикантів під час запису та мікшування треків, а також для геймерів та стримерів, що вимагають високої точності звуку в реальному часі.

Оновлення стане доступним одночасно з релізом iOS 18.4, iPadOS 18.4 та macOS Sequoia 15.4. Він призначений виключно для версії AirPods Max з роз’ємом USB-C.

Також Apple представила новий аксесуар – кабель USB-C на 3,5 мм, який дозволить підключати навушники до аудіопристроїв з аналоговим роз’ємом. Вартість кабелю становитиме $39.