Huawei показала технологию управления электронными книгами с помощью взгляда28.03.25
Huawei представила новую функцию отслеживания движения глаз на основе искусственного интеллекта, позволяющую пользователям перелистывать страницы электронной книги одним лишь взглядом. Об этом сообщает издание Huawei Central.
Технология впервые появилась на складном смартфоне Huawei Pura X и использует большие модели Pangu. Встроенный модуль искусственного интеллекта автоматически адаптируется к приложению Huawei Books и отслеживает движение глаз пользователя. Однако по умолчанию эта опция отключена и требует ручной активации.
Для смены страницы достаточно поднять взгляд после завершения чтения. Насколько точно работает функция, пока неизвестно, но она использует переднюю камеру устройства с разрешением 10,7 МП.
Компания Huawei анонсировала новую модель складного смартфона — Pura X, который выделяется нестандартным форматом экрана и широкими возможностями искусственного интеллекта.
Главной особенностью устройства стало соотношение сторон 16:10, которое редко используется в мобильных гаджетах. По заявлению компании, этот формат позволяет отображать больше информации по сравнению с традиционным 16:9, делая использование смартфона удобнее.
Huawei Pura X оснащен внутренним экраном с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2120×1320 пикселей, который поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Внешний дисплей имеет квадратную форму, диагональ 3,5 дюйма и разрешение 980×980 пикселей. Оба экрана поддерживают HDR и обладают пиковой яркостью 2500 нит.
Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.6, телеобъектив с трехкратным оптическим зумом, 40-мегапиксельную широкоугольную камеру и цветовой сенсор.Фронтальная камера получила разрешение 10 Мп.
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Huawei показала технологию управления электронными книгами с помощью взгляда Huawei электронная книга
Huawei представила новую функцию отслеживания движения глаз на основе искусственного интеллекта, позволяющую пользователям перелистывать страницы электронной книги одним лишь взглядом. Об этом сообщает издание Huawei Central.
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