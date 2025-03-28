Huawei показала технологію керування електронними книгами за допомогою погляду

Huawei представила нову функцію відстеження руху очей на основі штучного інтелекту, що дозволяє користувачам перегортати сторінки електронної книги одним лише поглядом. Про це повідомляє видання Huawei Central.

Технологія вперше з’явилася на доладному смартфоні Huawei Pura X і використовує великі моделі Pangu. Вбудований модуль штучного інтелекту автоматично адаптується до програми Huawei Books та відстежує рух очей користувача. Однак за замовчуванням ця опція вимкнена та потребує ручної активації.

Для зміни сторінки достатньо підняти погляд після завершення читання. Наскільки точно працює функція, поки невідомо, але вона використовує передню камеру пристрою з роздільною здатністю 10,7 МП.

Компанія Huawei анонсувала нову модель складаного смартфона – Pura X, який вирізняється нестандартним форматом екрану та широкими можливостями штучного інтелекту.

Головною особливістю пристрою стало співвідношення сторін 16:10, яке рідко використовується у мобільних гаджетах. За заявою компанії, цей формат дозволяє відображати більше інформації порівняно із традиційним 16:9, роблячи використання смартфона зручнішим.

Huawei Pura X оснащений внутрішнім екраном з діагоналлю 6,3 дюйми та роздільною здатністю 2120×1320 пікселів, який підтримує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц. Зовнішній дисплей має квадратну форму, діагональ 3,5 дюйма та роздільну здатність 980×980 пікселів. Обидва екрани підтримують HDR і мають пікову яскравість 2500 нит.

Основна камера включає 50-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f/1.6, телеоб’єктив з трикратним оптичним зумом, 40-мегапіксельну ширококутну камеру і колірний сенсор. 0/”> Фронтальна камера отримала дозвіл 10 Мп.