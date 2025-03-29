Xiaomi Smart Door Lock 2 Cat Eye Edition может изменить голос и поддерживает Bluetooth с NFC

Xiaomi представила новую модель умного замка Smart Door Lock 2 Cat Eye Edition. Устройство объединяет функции замка, видеозвонка и системы безопасности для умного дома.

Smart Door Lock 2 Cat Eye Edition предлагает девять способов разблокировки, включая встроенный сканер отпечатков пальцев, распознающий владельца за 0,5 секунды с точностью 99,51%. Также замок поддерживает Bluetooth, NFC, пароли и имеет физический резервный ключ. Механизм блокировки работает бесшумно и оснащен автоматической системой запирания дверей.

Замок оснащен 2-мегапиксельной камерой с углом обзора 160°, которая обеспечивает четкую картинку даже при слабом освещении, а также поддерживает инфракрасное ночное видение. Видео можно просматривать в реальном времени через приложение Mijia или другие устройства, работающие на HyperOS. Камера оснащена функцией AI-детекции человека, а записанные видео хранятся в течение трех дней.

Дополнительно устройство оснащено системой уведомлений о подозрительных действиях, таких как оставленная открытой дверь или попытка взлома внешней панели. Встроенная система связи с функцией изменения голоса позволяет пользователю скрывать свою личность при общении.

Замок работает на двух источниках питания: литиевой батарее емкостью 5000 мАч и четырех щелочных батареях, обеспечивающих до шести месяцев автономной работы. В случае разряда батарей предусмотрен порт USB-C для подключения внешнего источника питания. Цена Xiaomi Smart Door Lock 2 Cat Eye Edition в Китае составляет 1499 юаней (~$207). Информации о доступности устройства в других регионах, включая Европу, пока нет.