Xiaomi Smart Door Lock 2 Cat Eye Edition може змінити голос і підтримує Bluetooth з NFC29.03.25
Xiaomi представила нову модель розумного замку Smart Door Lock 2 Cat Eye Edition. Пристрій поєднує функції замку, відеодзвінка та системи безпеки для розумного будинку.
Smart Door Lock 2 Cat Eye Edition пропонує дев’ять способів розблокування, включаючи вбудований сканер відбитків пальців, що розпізнає власника за 0,5 секунд з точністю 99,51%. Також замок підтримує Bluetooth, NFC, паролі та має фізичний резервний ключ. Механізм блокування працює безшумно та оснащений автоматичною системою замикання дверей.
Замок оснащений 2-мегапіксельною камерою з кутом огляду 160°, яка забезпечує чітке зображення навіть при слабкому освітленні, а також підтримує інфрачервоне нічне бачення. Відео можна переглядати в реальному часі через програму Mijia або інші пристрої, що працюють на HyperOS. Камера оснащена функцією AI-детекції людини, а записані відео зберігаються протягом трьох днів.
Додатково пристрій оснащений системою сповіщень про підозрілі дії, такі як залишені двері або спроба злому зовнішньої панелі. Вбудована система зв’язку з функцією зміни голосу дозволяє користувачеві приховувати свою особу під час спілкування.
Замок працює на двох джерелах живлення: літієвій батареї ємністю 5000 мАч та чотирьох лужних батареях, що забезпечують до шести місяців автономної роботи. У разі розряджання батарей передбачено порт USB-C для підключення зовнішнього джерела живлення. Ціна Xiaomi Smart Door Lock 2 Cat Eye Edition у Китаї складає 1499 юанів (~$207). Інформації про доступність пристрою в інших регіонах, включаючи Європу, поки що немає.
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