Проектори Samsung The Premiere 7 та 9 вже продаються в Україні

Samsung оголосила про старт продажів в Україні оновлених проекторів The Premiere 7 та The Premiere 9 модельного ряду 2024 року. Ці пристрої пропонують ультракороткофокусну лазерну проекцію з роздільною здатністю 4K і оснащені функціями Smart TV, що робить їх чудовим вибором для створення домашнього кінотеатру.

Samsung The Premiere 9 використовує потрійний лазер та квантовий процесор Samsung, забезпечуючи 154% колірного охоплення DCI-P3, підтримку HDR10+ та понад мільярд відтінків кольорів. Максимальна діагональ проекції становить 130 дюймів, що дозволяє досягти кінематографічної якості зображення. Модель The Premiere 7 оснащена лазерним джерелом світла, забезпечує 100% колірного охоплення DCI-P3 та підтримує діагональ до 120 дюймів.

Проектори підтримують ультракороткофокусну проекцію: The Premiere 9 створює зображення з діагоналлю 130 дюймів на відстані до стіни всього 23,8 см, а The Premiere 7 забезпечує діагональ 120 дюймів при 37,9 см. Звукова система The Premiere 9 включає 40-ватні 2.2.2-канальні динаміки з Dolby Atmos та об’ємним звуком OTS, тоді як The Premiere 7 пропонує 30-ватні 2.2-канальні динаміки з OTS Lite. Обидві моделі підтримують технологію Q-Symphony для синхронізації із саундбарами та функцію посилення голосу AVA Pro.

Яскравість проекції у проектора Samsung The Premiere 9 досягає 3450 ISO Lumen, що на 14% вище порівняно з попередньою версією, The Premiere 7 — 2500 ISO Lumen, що на 9% більше. Вбудований Vision Booster адаптує зображення до рівня освітлення, а Quantum Processor 4K покращує якість старих відео до 4K.

Проектори Samsung працюють на базі операційної системи Tizen, забезпечуючи доступ до сервісів та можливість керування розумним будинком через SmartThings Hub. Пристрої також підтримують трансляцію контенту з мобільних пристроїв через AirPlay 2. Ціна The Premiere 7 складає 149999 грн, The Premiere 9 – 269999 грн.

