Проектори Samsung The Premiere 7 та 9 вже продаються в Україні20.12.24
Samsung оголосила про старт продажів в Україні оновлених проекторів The Premiere 7 та The Premiere 9 модельного ряду 2024 року. Ці пристрої пропонують ультракороткофокусну лазерну проекцію з роздільною здатністю 4K і оснащені функціями Smart TV, що робить їх чудовим вибором для створення домашнього кінотеатру.
Samsung The Premiere 9 використовує потрійний лазер та квантовий процесор Samsung, забезпечуючи 154% колірного охоплення DCI-P3, підтримку HDR10+ та понад мільярд відтінків кольорів. Максимальна діагональ проекції становить 130 дюймів, що дозволяє досягти кінематографічної якості зображення. Модель The Premiere 7 оснащена лазерним джерелом світла, забезпечує 100% колірного охоплення DCI-P3 та підтримує діагональ до 120 дюймів.
Проектори підтримують ультракороткофокусну проекцію: The Premiere 9 створює зображення з діагоналлю 130 дюймів на відстані до стіни всього 23,8 см, а The Premiere 7 забезпечує діагональ 120 дюймів при 37,9 см. Звукова система The Premiere 9 включає 40-ватні 2.2.2-канальні динаміки з Dolby Atmos та об’ємним звуком OTS, тоді як The Premiere 7 пропонує 30-ватні 2.2-канальні динаміки з OTS Lite. Обидві моделі підтримують технологію Q-Symphony для синхронізації із саундбарами та функцію посилення голосу AVA Pro.
Яскравість проекції у проектора Samsung The Premiere 9 досягає 3450 ISO Lumen, що на 14% вище порівняно з попередньою версією, The Premiere 7 — 2500 ISO Lumen, що на 9% більше. Вбудований Vision Booster адаптує зображення до рівня освітлення, а Quantum Processor 4K покращує якість старих відео до 4K.
Проектори Samsung працюють на базі операційної системи Tizen, забезпечуючи доступ до сервісів та можливість керування розумним будинком через SmartThings Hub. Пристрої також підтримують трансляцію контенту з мобільних пристроїв через AirPlay 2. Ціна The Premiere 7 складає 149999 грн, The Premiere 9 – 269999 грн.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Компанія Asus випустила оновлену модель у сімействі ноутбуків Zenbook S. Розглянута модель UX5406S отримала новий процесор Intel покоління Lunarlake. Чим цікавий лептоп і нові комплектуючі – розповімо далі.
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Проектори Samsung The Premiere 7 та 9 вже продаються в Україні Samsung події в Україні проектор
Проектори Samsung працюють на базі операційної системи Tizen, забезпечуючи доступ до сервісів та можливість керування розумним будинком через SmartThings Hub
SoundCloud анонсувала доступний тариф для музикантів музика сервіс
Платформа SoundCloud анонсувала новий тарифний план для артистів під назвою Artist, який стане доступнішою альтернативою для тих, хто хоче просувати свою музику.
Проектори Samsung The Premiere 7 та 9 вже продаються в Україні
SoundCloud анонсувала доступний тариф для музикантів
Xiaomi випустила компактний сейф Mijia з акумулятором, Bluetooth та сканером відбитків
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro з процесорами Intel Lunar Lake має 25 годин автономної роботи
Пристрої Logitech які варто подарувати на новорічні свята
Туреччина зі своєю Baykar займає 65% світового ринку безпілотників
HDMI 2.2 представлять на майбутній виставці CES 2025
Wargaming представила нову гру Steel Hunters – мех-шутер у жанрі королівської битви
Google Новини на Android стануть зручнішими
LG припиняє випуск плеєрів Blu-ray