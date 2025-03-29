Vivo показала прототип своей гарнитуры смешанной реальности29.03.25
Китайская компания Vivo представила прототип собственной гарнитуры смешанной реальности. Во время Boao Forum for Asia был продемонстрирован гаджет под названием Vivo Vision, который внешне напоминает Apple Vision Pro.
Производитель пока не раскрыл технические характеристики устройства и не сообщил о сроках его выхода на рынок. Однако компания заявила о намерении укрепить свои позиции в сфере пространственных вычислений и потребительской робототехники, что может свидетельствовать о дальнейшем развитии направления MR-гарнитур.
На прошлой неделе Apple начала продаж свои гарнитуры дополненной и виртуальной реальности. В первые выходные было продано от 160 000 до 180 000 штук Apple Vision Pro, и, как сообщается, эта цифра выросла до 200 000 единиц, по данным специалиста из Apple MacRumors, имеющего доступ к источникам, знакомым с продажами Apple.
Это довольно большой успех, учитывая, что устройство было доступно для предварительного заказа всего около 10 дней. Важно отметить, что компания планировала продать 400 000 устройств в первый год, а это значит, что половина этой цели будет достигнута только за счет раннего бронирования. Кроме того, ожидается, что международная торговля начнется в июне.
Гарнитура объединяет целый ряд технологий, решений и устройств, которые пользователь вынужден носить на лице. Потому компании пришлось пойти на ряд компромиссов. Например, чтобы уменьшить нагрузку на голову, минигарнитура получает энергию от внешнего источника.Но даже в таком случае устройство получилось довольно трудным и может вызвать дискомфорт при длительном использовании.
Система управления на базе отслеживания движений глаз и рук удостоилась отдельной похвалы. Она «на несколько световых лет превосходит любую другую потребительскую систему отслеживания рук или глаз». Хотя такая система не всегда удобна. Иногда она усложняет работу с гарнитурой, поскольку «необходимость смотреть на то, чем вы хотите управлять, действительно очень отвлекает».
Более 250 игр Apple Arcade также будут работать на Vision Pro, в частности Lego Builder’s Journey, Super Fruit Ninja, Bloons TD 6, Skatrix Pro, What the Golf?, Cut the Rope 3 и т.д. Другие совместимые программы, ориентированные на работу, включают Webex, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Notion и Todoist. Программы Netflix и YouTube в перечне отсутствуют — теперь пользователи могут открыть сервисы через браузер.
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Vivo показала прототип своей гарнитуры смешанной реальности Vivo виртуальная реальность гарнитуры дополненная реальность
Во время Boao Forum for Asia был продемонстрирован гаджет под названием Vivo Vision, который внешне напоминает Apple Vision Pro.
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