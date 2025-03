Vivo показала прототип своєї гарнітури змішаної реальності

Китайська компанія Vivo представила прототип власної гарнітури змішаної реальності. Під час Boao Forum for Asia було продемонстровано гаджет під назвою Vivo Vision, який зовні нагадує Apple Vision Pro.

Виробник поки не розкрив технічні характеристики пристрою та не повідомив про терміни його виходу на ринок. Проте компанія заявила про намір зміцнити свої позиції у сфері просторових обчислень та споживчої робототехніки, що може свідчити про подальший розвиток напряму MR-гарнітур.

Минулого тижня Apple почала продаж своїх гарнітури доповненої і віртуальної реальності. У перші вихідні було продано від 160 000 до 180 000 штук Apple Vision Pro, і, як повідомляється, ця цифра зросла до 200 000 одиниць, за даними фахівця з Apple MacRumors, який має доступ до джерел, знайомих із продажами Apple.

Це досить великий успіх, враховуючи, що пристрій був доступний для попереднього замовлення лише близько 10 днів. Важливо відзначити, що компанія планувала продати 400 000 пристроїв у перший рік, а це означає, що половина цієї мети буде досягнута лише за рахунок раннього бронювання. Окрім того, очікується, що міжнародна торгівля розпочнеться у червні.

Гарнітура поєднує цілу низку технологій, рішень та пристроїв, які користувач змушений носити на обличчі. Тому компанії довелося піти на низку компромісів. Наприклад, щоб зменшити навантаження на голову, навушник отримує енергію від зовнішнього джерела. У разі пристрій вийшло досить важким і може викликати дискомфорт при тривалому використанні.

Система управління з урахуванням відстеження рухів очей і рук удостоїлася окремої похвали. Вона «на кілька світлових років перевершує будь-яку іншу споживчу систему відстеження рук чи очей». Хоча така система не завжди зручна. Іноді вона ускладнює роботу з гарнітурою, оскільки «необхідність дивитися на те, чим ви хочете керувати дійсно дуже відволікає».

Більше 250 ігор Apple Arcade також працюватимуть на Vision Pro, зокрема Lego Builder’s Journey, Super Fruit Ninja, Bloons TD 6, Skatrix Pro, What the Golf?, Cut the Rope 3 і т.д. Інші сумісні програми, орієнтовані працювати, включають Webex, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Notion і Todoist. Програми Netflix та YouTube у переліку відсутні – тепер користувачі можуть відкрити сервіси через браузер.

