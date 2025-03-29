Vivo показала прототип своєї гарнітури змішаної реальності29.03.25
Китайська компанія Vivo представила прототип власної гарнітури змішаної реальності. Під час Boao Forum for Asia було продемонстровано гаджет під назвою Vivo Vision, який зовні нагадує Apple Vision Pro.
Виробник поки не розкрив технічні характеристики пристрою та не повідомив про терміни його виходу на ринок. Проте компанія заявила про намір зміцнити свої позиції у сфері просторових обчислень та споживчої робототехніки, що може свідчити про подальший розвиток напряму MR-гарнітур.
Минулого тижня Apple почала продаж своїх гарнітури доповненої і віртуальної реальності. У перші вихідні було продано від 160 000 до 180 000 штук Apple Vision Pro, і, як повідомляється, ця цифра зросла до 200 000 одиниць, за даними фахівця з Apple MacRumors, який має доступ до джерел, знайомих із продажами Apple.
Це досить великий успіх, враховуючи, що пристрій був доступний для попереднього замовлення лише близько 10 днів. Важливо відзначити, що компанія планувала продати 400 000 пристроїв у перший рік, а це означає, що половина цієї мети буде досягнута лише за рахунок раннього бронювання. Окрім того, очікується, що міжнародна торгівля розпочнеться у червні.
Гарнітура поєднує цілу низку технологій, рішень та пристроїв, які користувач змушений носити на обличчі. Тому компанії довелося піти на низку компромісів. Наприклад, щоб зменшити навантаження на голову, навушник отримує енергію від зовнішнього джерела. У разі пристрій вийшло досить важким і може викликати дискомфорт при тривалому використанні.
Система управління з урахуванням відстеження рухів очей і рук удостоїлася окремої похвали. Вона «на кілька світлових років перевершує будь-яку іншу споживчу систему відстеження рук чи очей». Хоча така система не завжди зручна. Іноді вона ускладнює роботу з гарнітурою, оскільки «необхідність дивитися на те, чим ви хочете керувати дійсно дуже відволікає».
Більше 250 ігор Apple Arcade також працюватимуть на Vision Pro, зокрема Lego Builder’s Journey, Super Fruit Ninja, Bloons TD 6, Skatrix Pro, What the Golf?, Cut the Rope 3 і т.д. Інші сумісні програми, орієнтовані працювати, включають Webex, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Notion і Todoist. Програми Netflix та YouTube у переліку відсутні – тепер користувачі можуть відкрити сервіси через браузер.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Розкажемо про ще один цікавий мікрофон для запису подкастів та відеоблогів. Ugreen CM769 – бюджетна модель, подивимося, як вона справляється із записом голосу та звуків.
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Vivo показала прототип своєї гарнітури змішаної реальності Vivo віртуальна реальність гарнітури доповнена реальність
Під час Boao Forum for Asia було продемонстровано гаджет під назвою Vivo Vision, який зовні нагадує Apple Vision Pro.
Ford запатентувала імітатор перемикача механічної коробки для електрокарів Ford патент
Електромобілі мають миттєвий розгін і не вимагають перемикання передач, однак Ford вирішив додати цьому процесу більше тактильних відчуттів.
Vivo показала прототип своєї гарнітури змішаної реальності
Apple проведе конференцію для розробників WWDC 2025 з 9 по 13 червня
Atari випустила смарт-годинник з культовими аркадними іграми
AirPods Max з USB-C отримають підтримку аудіо Lossless
Нові монітори Samsung Odyssey отримали OLED-матриці, підтримку 3D без окулярів та частоти від 144 Гц
YouTube дозволить вибирати бітрейт аудіо незалежно від якості відео
Assassin’s Creed Shadows б’є рекорди серії у Steam