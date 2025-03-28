Apple проведет конференцию для разработчиков WWDC 2025 с 9 по 13 июня28.03.25
Apple объявила даты проведения ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2025, которая пройдет с 9 по 13 июня.
Как и в предыдущие годы, мероприятие будет включать онлайн-сессии для разработчиков, а также основную презентацию, назначенную на 9 июня в Apple Park.
Ожидается, что в рамках основной презентации компания представит новые версии iOS, iPadOS и macOS. В этом году изменения в интерфейсе могут напоминать дизайн visionOS, в котором используются полупрозрачные элементы. На это намекает логотип конференции, содержащий число 25 в стеклянном стиле. Обновление обещает стать самым крупным редизайном программных платформ с момента выхода iOS 7.
Помимо основной презентации, компания проведет офлайн-мероприятия для разработчиков. Участники смогут пообщаться с экспертами Apple в индивидуальных и групповых лабораторных сессиях, а также принять участие в специальных программах. Количество билетов для желающих посетить событие будет ограниченным. В течение пяти дней онлайн-сессии будут доступны для всех заинтересованных пользователей бесплатно.
Программу посещения Apple Park 9 июня смогут пройти участники Apple Developer Program, выпускники Apple Entrepreneur Camp, победители прошлых лет Swift Student Challenge и члены Apple Developer Enterprise Program. Отбор будет проводиться с помощью случайной лотереи.
Ранее, в феврале, Apple провела конкурс Swift Student Challenge, и в ближайшее время должны быть объявлены победители. Им предложат принять участие в многодневной программе в Купертино.
Дополнительная информация о WWDC 2025 будет доступна в приложении Apple Developer и на официальном сайте Apple Developer ближе к дате проведения мероприятия.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Расскажем про еще одну интересный микрофон для записи подкастов и видеоблогов. Ugreen CM769 – бюджетная модель, посмотрим, как она справляется с записью голоса и звуков.
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Apple проведет конференцию для разработчиков WWDC 2025 с 9 по 13 июня Apple события в мире
WWDC 2025 будет включать онлайн-сессии для разработчиков, а также основную презентацию, назначенную на 9 июня в Apple Park.
Последняя в поколении Toyota GR Supra A90 Final Edition стоит вдвое дороже стандартной версии Toyota автомобиль
Toyota завершает производство Supra A90 выпуском ограниченной серии Final Edition, отличающейся увеличенной мощностью, модернизированной подвеской и карбоновым аэрообвесом.
Последняя в поколении Toyota GR Supra A90 Final Edition стоит вдвое дороже стандартной версии
Atari выпустила смарт-часы c культовыми аркадными играми
AirPods Max с USB-C получат поддержку аудио Lossless
Новые мониторы Samsung Odyssey получили OLED-матрицы, поддержку 3D без очков и частоты от 144 Гц
YouTube позволит выбирать битрейт аудио независимо от качества видео
Assassin’s Creed Shadows бьет рекорды серии в Steam
Asus NUC 15 Pro+ получил процессор Core Ultra 9 и поддержку 96 ГБ оперативной памяти