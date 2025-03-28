Apple проведе конференцію для розробників WWDC 2025 з 9 по 13 червня

Apple оголосила дати проведення щорічної конференції для розробників WWDC 2025, що проходитиме з 9 по 13 червня.

Як і попередні роки, захід включатиме онлайн-сесії для розробників, а також основну презентацію, призначену на 9 червня в Apple Park.

Очікується, що у рамках основної презентації компанія представить нові версії iOS, iPadOS та macOS. Цього року зміни в інтерфейсі можуть нагадувати дизайн VisionOS, в якому використовуються напівпрозорі елементи. На це натякає логотип конференції, що містить 25 у скляному стилі. Оновлення обіцяє стати найбільшим редизайном програмних платформ із моменту виходу iOS 7.

Крім основної презентації компанія проведе офлайн-заходи для розробників. Учасники зможуть поспілкуватися з експертами Apple в індивідуальних та групових лабораторних сесіях, а також взяти участь у спеціальних програмах. Кількість квитків для охочих відвідати подію буде обмеженою. Протягом п’яти днів онлайн-сесії будуть доступні всім зацікавлених користувачів безкоштовно.

Програму відвідування Apple Park 9 червня зможуть пройти учасники Apple Developer Program, випускники Apple Entrepreneur Camp, переможці минулих років Swift Student Challenge та члени Apple Developer Enterprise Program. Відбір буде проводитись за допомогою випадкової лотереї.

Раніше, у лютому, Apple провела конкурс Swift Student Challenge, і найближчим часом мають бути оголошені переможці. Їм запропонують взяти участь у багатоденній програмі у Купертіно.

Додаткова інформація про WWDC 2025 буде доступна у додатку Apple Developer та на офіційному сайті Apple Developer ближче до дати проведення заходу.