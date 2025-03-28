Новые смартфоны POCO F7 получили поддержку ИИ Google Gemini и защиту корпуса IP6828.03.25
Стартовали продажи флагманской линейки смартфонов Poco F7. Представлены модели POCO F7 Pro и POCO F7 Ultra. Устройства получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Новые смартфоны работают на базе операционной системы Xiaomi HyperOS 2 и предлагают расширенные возможности искусственного интеллекта, включая предустановленный генеративный ИИ-чатбот Google Gemini.
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Характеристики смартфонов Poco F7
POCO F7 Pro Смартфон POCO F7 Pro оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3 и оперативной памятью объёмом 12 ГБ. Встроенное хранилище представлено вариантами на 256 ГБ и 512 ГБ. Устройство получило 6,67-дюймовый 2K-Flow-AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит.
Основная камера включает 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера с 20-мегапиксельным сенсором размещена в круглом вырезе экрана. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Размеры корпуса составляют 160,26×74,95×8,12 мм, вес – 206 г.
В Украине Poco F7 Pro доступен в чёрном, серебристом и синем цветах. Стоимость модели составляет 22 999 грн за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ и 24 999 грн за конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ.
POCO F7 Ultra Модель POCO F7 Ultra оснащена таким же дисплеем, что и POCO F7 Pro, но работает на мобильной платформе Snapdragon 8 Elite. Варианты оперативной памяти включают 12 ГБ и 16 ГБ, а встроенного хранилища – 256 ГБ и 512 ГБ.
Основная камера включает 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный телефото-модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 60 мм и 32-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера получила сенсор на 20 мегапикселей.
Отличия коснулись и аккумулятора. POCO F7 Ultra оснащён батареей ёмкостью 5300 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.
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Новые смартфоны POCO F7 получили поддержку ИИ Google Gemini и защиту корпуса IP68 Poco смартфон
Стартовали продажи флагманской линейки смартфонов POCO F7. Представлены модели POCO F7 Pro и POCO F7 Ultra. Устройства получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP68
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