Новые смартфоны POCO F7 получили поддержку ИИ Google Gemini и защиту корпуса IP68

Стартовали продажи флагманской линейки смартфонов Poco F7. Представлены модели POCO F7 Pro и POCO F7 Ultra. Устройства получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Новые смартфоны работают на базе операционной системы Xiaomi HyperOS 2 и предлагают расширенные возможности искусственного интеллекта, включая предустановленный генеративный ИИ-чатбот Google Gemini.

Купить POCO F7 и POCO F7 Ultra уже можно со скидками на Aliexpress:

Модель POCO F7 Pro предлагается со скидками:

12+256GB: -$30

12+512GB: -$50

Итоговые цены:

12+256GB: $419

12+512GB: $449

12+256GB: -$55

16+512GB: -$65

Итоговые цены:

12+256GB: $564

16+512GB: $604

Первые 340 купивших новый смартфон пользователей смогут получить подарки:

2 смартфона POCO F7 Pro

100 фитнес-трекеров Xiaomi Band 9

238 наушников Redmi Buds 6 Active Earphone

Еще 26 устройств будет разыграны случайным образом:

1 смартфон POCO F7 Pro

15 наушников Redmi Buds 6 Active

10 фитнес-трекеров Xiaomi Band 9

Характеристики смартфонов Poco F7

POCO F7 Pro Смартфон POCO F7 Pro оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3 и оперативной памятью объёмом 12 ГБ. Встроенное хранилище представлено вариантами на 256 ГБ и 512 ГБ. Устройство получило 6,67-дюймовый 2K-Flow-AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит.

Основная камера включает 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера с 20-мегапиксельным сенсором размещена в круглом вырезе экрана. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Размеры корпуса составляют 160,26×74,95×8,12 мм, вес – 206 г.

В Украине Poco F7 Pro доступен в чёрном, серебристом и синем цветах. Стоимость модели составляет 22 999 грн за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ и 24 999 грн за конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ.

POCO F7 Ultra Модель POCO F7 Ultra оснащена таким же дисплеем, что и POCO F7 Pro, но работает на мобильной платформе Snapdragon 8 Elite. Варианты оперативной памяти включают 12 ГБ и 16 ГБ, а встроенного хранилища – 256 ГБ и 512 ГБ.

Основная камера включает 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный телефото-модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 60 мм и 32-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера получила сенсор на 20 мегапикселей.

Отличия коснулись и аккумулятора. POCO F7 Ultra оснащён батареей ёмкостью 5300 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.