Нові смартфони POCO F7 отримали підтримку ШІ Google Gemini та захист корпусу IP68

Стартували продажі флагманської лінійки смартфонів Poco F7. Представлені моделі POCO F7 Pro та POCO F7 Ultra. Пристрої отримали захист від пилу та вологи за стандартом IP68. Нові смартфони працюють на базі операційної системи Xiaomi HyperOS 2 та пропонують розширені можливості штучного інтелекту, включаючи встановлений генеративний ІІ-чатбот Google Gemini.

Купити POCO F7 і POCO F7 Ultra вже можна зі знижками на Aliexpress:

Модель POCO F7 Pro пропонується зі знижками:

12+256GB: -$30

12+512GB: -$50

Підсумкові ціни:

12+256GB: $419

12+512GB: $449

12+256GB: -$55

16+512GB: -$65

Підсумкові ціни:

12+256GB: $564

16+512GB: $604

Перші 340 користувачів, що купили новий смартфон, зможуть отримати подарунки:

2 смартфони POCO F7 Pro

100 фітнес-трекерів Xiaomi Band 9

238 навушників Redmi Buds 6 Active Earphone

Ще 26 пристроїв буде розіграно випадково:

1 смартфон POCO F7 Pro

15 навушників Redmi Buds 6 Active

10 фітнес-трекерів Xiaomi Band 9

Характеристики смартфонів Poco F7

POCO F7 Pro Смартфон POCO F7 Pro оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3 та оперативною пам’яттю об’ємом 12 ГБ. Вбудоване сховище представлено варіантами на 256 ГБ та 512 ГБ. Пристрій отримав 6,67-дюймовий 2K-Flow-AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і яскравістю пікової 3200 нит.

Основна камера включає 50-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією та 8-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера з 20-мегапіксельним сенсором розміщена у круглому вирізі екрану. За автономність відповідає акумулятор ємністю 6000 мАг за допомогою провідної зарядки потужністю 90 Вт. Розміри корпусу становлять 160,26 74,95 8,12 мм, вага – 206 р.

В Україні Poco F7 Pro доступний у чорному, сріблястому та синьому кольорах. Вартість моделі становить 22 999 грн за версію з 12 ГБ ОЗУ та 256 ГБ ПЗУ та 24 999 грн за конфігурацію з 12 ГБ ОЗУ та 512 ГБ ПЗУ.

POCO F7 Ultra Модель POCO F7 Ultra оснащена таким же дисплеєм, як і POCO F7 Pro, але працює на мобільній платформі Snapdragon 8 Elite. Варіанти оперативної пам’яті включають 12 ГБ та 16 ГБ, а вбудованого сховища – 256 ГБ та 512 ГБ.

Основна камера включає 50-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією, 50-мегапіксельний телефото-модуль з еквівалентною фокусною відстанню 60 мм та 32-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера отримала сенсор на 20 мегапікселів.

Відмінності торкнулися і акумулятора. POCO F7 Ultra оснащений батареєю ємністю 5300 мАч з підтримкою провідної зарядки потужністю 120 Вт та бездротової зарядки потужністю 50 Вт.