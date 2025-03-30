Discord получил большое обновление30.03.25
Популярный сервис для общения среди геймеров Discord получил обновление интерфейса в настольном приложении. Разработчики добавили абсолютно черную тему Onyx, изменили дизайн с увеличенными отступами между элементами и расширили возможности настройки списка каналов.
Ранее интерфейс приложения был выполнен в темных тонах, но не имел полностью черного фона. Новый режим Onyx предназначен для пользователей OLED-дисплеев, где черные пиксели отключаются, снижая энергопотребление и повышая контрастность изображения. Обновленный дизайн унифицирует внешний вид мобильной и настольной версий, а тема Onyx дополняет три уже существующие стандартные темы.
Изменения затронули и интерфейс исходящих звонков: теперь управлять настройками камеры и микрофона стало проще. Обновлен механизм отображения Discord во время игры. Теперь окно программы не встраивается в изображение, а накладывается поверх него. Такой метод снижает частоту кадров отображения Discord и уменьшает нагрузку на систему. Новый интерфейс выполнен в формате отдельных виджетов, которые можно перемещать и изменять, аналогично функционалу Xbox Game Bar в Windows. Отмечается, что этот способ интеграции позволит сократить возможные конфликты с античит-системами.
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