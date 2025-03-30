24.03.25
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
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Ugreen CM769

Расскажем про еще одну интересный микрофон для записи подкастов и видеоблогов. Ugreen CM769 – бюджетная модель, посмотрим, как она справляется с записью голоса и звуков.