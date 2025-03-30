Discord отримав велике оновлення30.03.25
Популярний сервіс для спілкування серед геймерів Discord отримав оновлення інтерфейсу у настільному додатку. Розробники додали абсолютно чорну тему Onyx, змінили дизайн зі збільшеними відступами між елементами та розширили можливості налаштування списку каналів.
Раніше інтерфейс програми був виконаний у темних тонах, але не мав повністю чорного тла. Новий режим Onyx призначений для користувачів OLED-дисплеїв, де чорні пікселі вимикаються, знижуючи енергоспоживання та підвищуючи контрастність зображення. Оновлений дизайн уніфікує зовнішній вигляд мобільної та настільної версій, а тема Onyx доповнює три вже існуючі стандартні теми.
Зміни торкнулися інтерфейсу вихідних дзвінків: тепер керувати налаштуваннями камери та мікрофона стало простіше. Оновлено механізм відображення Discord під час гри. Тепер вікно програми не вбудовується у зображення, а накладається поверх нього. Такий метод знижує частоту кадрів відображення Discord та зменшує навантаження на систему. Новий інтерфейс виконаний у форматі окремих віджетів, які можна переміщати та змінювати, аналогічно функціоналу Xbox Game Bar у Windows. Зазначається, що цей спосіб інтеграції дозволить скоротити можливі конфлікти з анти-системами.
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