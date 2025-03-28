Последняя в поколении Toyota GR Supra A90 Final Edition стоит вдвое дороже стандартной версии28.03.25
Toyota завершает производство Supra A90 выпуском ограниченной серии Final Edition, отличающейся увеличенной мощностью, модернизированной подвеской и карбоновым аэрообвесом. В Германии стоимость этой версии составляет €142 800, что почти вдвое превышает цену стандартной модели (€73 250).
Всего будет выпущено 300 экземпляров для европейского и японского рынков. Во Франции приобрести автомобиль можно только через лотерею, где победители получат право на покупку за €144 000.
Модель оснащена доработанным двигателем BMW B58, мощность которого увеличена до 429 л.с. (вместо 382 л.с.), а крутящий момент возрос с 500 Нм до 570 Нм. Коробка передач представлена исключительно шестиступенчатой механикой.
Final Edition также получила усиленные тормоза Brembo, титановую выхлопную систему Akrapovič, регулируемую подвеску KW и карбоновый аэрообвес со съемным воздуховодом на капоте. Колеса разного диаметра спереди и сзади выполнены в фирменном стиле Gazoo Racing. Спереди установлены шины Michelin Pilot Sport Cup 2 размерностью 265/35ZR19, сзади — 285/30ZR20.
В интерьере использованы карбоновые спортивные сиденья Recaro с красными ремнями безопасности и отделка алькантарой.
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