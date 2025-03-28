Остання в поколінні Toyota GR Supra A90 Final Edition коштує вдвічі дорожче за стандартну версію

Toyota завершує виробництво Supra A90 випуском обмеженої серії Final Edition, що відрізняється збільшеною потужністю, модернізованою підвіскою та карбоновим аерообважуванням. У Німеччині вартість цієї версії становить €142800, що майже вдвічі перевищує ціну стандартної моделі (€73250).

Усього буде випущено 300 екземплярів для європейського та японського ринків. У Франції придбати автомобіль можна лише через лотерею, де переможці отримають право на покупку за 144 000 євро.



Модель оснащена доопрацьованим двигуном BMW B58, потужність якого збільшена до 429 л. (замість 382 к.с.), а момент, що крутить, зріс з 500 Нм до 570 Нм. Коробка передач представлена ​​винятково шестиступінчастою механікою.

Final Edition також отримала посилені гальма Brembo, титанову вихлопну систему Akrapovič, регульовану підвіску KW і карбоновий аерообвіс зі знімним повітроводом на капоті. Колеса різного діаметру спереду та ззаду виконані у фірмовому стилі Gazoo Racing. Попереду встановлені шини Michelin Pilot Sport Cup 2 розмірністю 265/35ZR19, ззаду – 285/30ZR20.

В інтер’єрі використані карбонові спортивні сидіння Recaro з червоними ременями безпеки та оздоблення алькантарою.