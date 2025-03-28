Atari выпустила смарт-часы c культовыми аркадными играми

Компания Atari, некогда занимавшая лидирующие позиции в игровой индустрии, продолжает курс на возрождение интереса к ретро-геймингу и представила смарт-часы с необычной функциональностью.

Atari 2600 My Play Watch — носимое устройство, сочетающее стандартные возможности фитнес-гаджетов с возможностью запуска классических аркадных игр. Часы оснащены функциями подсчета шагов, измерения сожженных калорий и мониторинга сердечного ритма. Ключевой особенностью стала поддержка четырех легендарных игр от Atari: Centipede, Pong, Super Breakout и Missile Command.

Устройство получило 2,02-дюймовый дисплей и защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет выдерживать погружение на глубину до одного метра. Подключение к Wi-Fi и Bluetooth в данной модели не предусмотрено.

Для управления играми используется сенсорный экран и физические кнопки. Дизайн часов дополнен яркими ремешками, оформленными в стиле культовых проектов Atari.

Стоимость Atari 2600 My Play Watch составляет 80 долларов. Предзаказ уже доступен в интернет-магазине Atari, а официальные продажи стартуют 10 июня 2025 года.

Компания Atari анонсировала портативную консоль Gamestation Go, разработанную совместно с MyArcade Retro и предназначенную для запуска классических ретро-игр.

Устройство напоминает Steam Deck и оснащено HDMI-портом, разъемом для наушников, зарядным портом и двумя USB Type-C. На корпусе расположены D-Pad, кнопки X, Y, A, B, а также боковые триггеры R1, R2, L1 и L2. Особенностью консоли стал цифровой блок в правой части, предназначение которого пока неизвестно, и два аналоговых стика.

Официальная презентация Atari Gamestation Go состоится на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.