Atari выпустила смарт-часы c культовыми аркадными играми28.03.25
Компания Atari, некогда занимавшая лидирующие позиции в игровой индустрии, продолжает курс на возрождение интереса к ретро-геймингу и представила смарт-часы с необычной функциональностью.
Atari 2600 My Play Watch — носимое устройство, сочетающее стандартные возможности фитнес-гаджетов с возможностью запуска классических аркадных игр. Часы оснащены функциями подсчета шагов, измерения сожженных калорий и мониторинга сердечного ритма. Ключевой особенностью стала поддержка четырех легендарных игр от Atari: Centipede, Pong, Super Breakout и Missile Command.
Устройство получило 2,02-дюймовый дисплей и защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет выдерживать погружение на глубину до одного метра. Подключение к Wi-Fi и Bluetooth в данной модели не предусмотрено.
Для управления играми используется сенсорный экран и физические кнопки. Дизайн часов дополнен яркими ремешками, оформленными в стиле культовых проектов Atari.
Стоимость Atari 2600 My Play Watch составляет 80 долларов. Предзаказ уже доступен в интернет-магазине Atari, а официальные продажи стартуют 10 июня 2025 года.
Компания Atari анонсировала портативную консоль Gamestation Go, разработанную совместно с MyArcade Retro и предназначенную для запуска классических ретро-игр.
Устройство напоминает Steam Deck и оснащено HDMI-портом, разъемом для наушников, зарядным портом и двумя USB Type-C. На корпусе расположены D-Pad, кнопки X, Y, A, B, а также боковые триггеры R1, R2, L1 и L2.Особенностью консоли стал цифровой блок в правой части, предназначение которого пока неизвестно, и два аналоговых стика.
Официальная презентация Atari Gamestation Go состоится на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Расскажем про еще одну интересный микрофон для записи подкастов и видеоблогов. Ugreen CM769 – бюджетная модель, посмотрим, как она справляется с записью голоса и звуков.
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Atari выпустила смарт-часы c культовыми аркадными играми игры умные часы
Компания Atari, некогда занимавшая лидирующие позиции в игровой индустрии, продолжает курс на возрождение интереса к ретро-геймингу и представила смарт-часы с необычной функциональностью.
Huawei показала технологию управления электронными книгами с помощью взгляда Huawei электронная книга
Huawei представила новую функцию отслеживания движения глаз на основе искусственного интеллекта, позволяющую пользователям перелистывать страницы электронной книги одним лишь взглядом. Об этом сообщает издание Huawei Central.
Atari выпустила смарт-часы c культовыми аркадными играми
AirPods Max с USB-C получат поддержку аудио Lossless
Новые мониторы Samsung Odyssey получили OLED-матрицы, поддержку 3D без очков и частоты от 144 Гц
YouTube позволит выбирать битрейт аудио независимо от качества видео
Assassin’s Creed Shadows бьет рекорды серии в Steam
Asus NUC 15 Pro+ получил процессор Core Ultra 9 и поддержку 96 ГБ оперативной памяти
Исследование: в 2025 году объем рынка игр составит $203 млрд, а количество игроков — 4 млрд
Видеокарты Nvidia RTX Pro получили 96 ГБ памяти GDDR7