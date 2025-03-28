Atari випустила смарт-годинник з культовими аркадними іграми

Компанія Atari, яка колись займала лідируючі позиції в ігровій індустрії, продовжує курс на відродження інтересу до ретро-геймінгу та представила смарт-годинник з незвичайною функціональністю.

Atari 2600 My Play Watch – пристрій, що носиться, що поєднує стандартні можливості фітнес-гаджетів з можливістю запуску класичних аркадних ігор. Годинник оснащений функціями підрахунку кроків, вимірювання спалених калорій та моніторингу серцевого ритму. Ключовою особливістю стала підтримка чотирьох легендарних ігор від Atari: Centipede, Pong, Super Breakout та Missile Command.

Пристрій отримав 2,02-дюймовий дисплей та захист від води та пилу за стандартом IP68, що дозволяє витримувати занурення на глибину до одного метра. Підключення до Wi-Fi та Bluetooth у цій моделі не передбачено.

Для керування іграми використовується сенсорний екран та фізичні кнопки. Дизайн годинника доповнений яскравими ремінцями, оформленими в стилі культових проектів Atari.

Вартість Atari 2600 My Play Watch складає 80 доларів. Замовлення вже доступне в інтернет-магазині Atari, а офіційний продаж стартує 10 червня 2025 року.

Компанія Atari анонсувала портативну консоль Gamestation Go, розроблену спільно з MyArcade Retro та призначену для запуску класичних ретро-ігор.

Пристрій нагадує Steam Deck та оснащений HDMI-портом, роз’ємом для навушників, зарядним портом та двома USB Type-C. На корпусі розташовані D-Pad, кнопки X, Y, A, B, а також бічні тригери R1, R2, L1 і L2. частини, призначення якого поки невідоме, і два аналогові стіки.

Офіційна презентація Atari Gamestation Go відбудеться на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі з 7 по 10 січня.