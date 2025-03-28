24.03.25
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
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Ugreen CM769

Розкажемо про ще один цікавий мікрофон для запису подкастів та відеоблогів. Ugreen CM769 – бюджетна модель, подивимося, як вона справляється із записом голосу та звуків.