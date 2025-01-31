Microsoft заработала рекордное количество денег на играх — по большей части на владельцах Playstation

В декабре 2024 года Microsoft стала ведущим издателем игр на ПК, Xbox и PlayStation. Расходы пользователей на проекты компании составили 465 миллионов долларов. Такая сумма во многом связана с курсом Microsoft на выпуск игр на максимальное количество платформ, что в итоге привело к тому, что наибольшая доля трат пришлась на владельцев PlayStation. Об этом сообщает VGC.

Согласно отчету Ampere, одной из самых заметных игр Microsoft в декабре стала Indiana Jones and the Great Circle, однако основной доход принесла Call of Duty: Black Ops 6. Эта игра, вышедшая в ноябре, сумела привлечь более 38 миллионов уникальных пользователей. По данным исследования, 64% всех средств, потраченных на проекты Microsoft, пришлось на аудиторию PlayStation.

Компания существенно обошла ближайшего конкурента. Издатель EA, получивший в декабре 366 миллионов долларов, уступил Microsoft почти 100 миллионов. Наибольший вклад в финансовые показатели Electronic Arts внес спортивный симулятор EA Sports FC 25.

В отчете Ampere также содержатся данные об активности игроков в праздничный период. В рождественский день пользователи провели 30 миллионов часов в Fortnite, в среднем играя по 2,3 часа. В Call of Duty за тот же день наиграли 20 миллионов часов. В это же время Marvel Rivals собрала 29 миллионов активных пользователей, а Path of Exile 2 принесла разработчикам 148 миллионов долларов дохода.