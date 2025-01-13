Lenovo Legion Go S — портативная консоль на базе SteamOS13.01.25
Lenovo показала на CES 2025 первую портативную консоль на SteamOS не от Valve. Консоль называется Legion Go S и выйдет в мае 2025 года по цене $499. Legion Go S имеет новый чип AMD Ryzen Z2 Go, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Вес консоли составляет 730 г, в то время как Steam Deck весит 640 г. Что касается аккумулятора, то он такой, как у Steam Deck — 55 Втч.
Консоль обладает 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200p и частотой обновления 120 Гц с технологией VRR. Для сравнения, у Steam Deck дисплей с 1280x800p с частотой обновления 90 Гц. Lenovo отказалась от сменных контроллеров, как у Nintendo Switch, поэтому Legion Go S имеет монолитный корпус. Консоль также получила две дополнительные функциональные кнопки на задней поверхности.
Кстати, Lenovo также показала другую версию Legion Go S с Windows на борту и более мощным железом: AMD Ryzen Z1 Extreme, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем 1 ТВ. Эта версия появится в продаже уже в этом месяце и обойдется в 729$. Помимо новой портативной консоли Lenovo еще анонсировала на CES 2025 концептуальный ноутбук с раздвижным дисплеем и игровой планшет Legion Tab 3.
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Lenovo Legion Go S — портативная консоль на базе SteamOS CES Lenovo игры консоль
Lenovo показала на CES 2025 первую портативную консоль на SteamOS не от Valve. Консоль называется Legion Go S и выйдет в мае 2025 года по цене $499.
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