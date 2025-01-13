Lenovo Legion Go S – портативна консоль на базі SteamOS13.01.25
Lenovo показала на CES 2025 першу портативну консоль на SteamOS не від Valve. Консоль називається Legion Go S і вийде у травні 2025 року за ціною $499. Legion Go S має новий чіп AMD Ryzen Z2 Go, 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 512 ГБ. Вага консолі становить 730 г, тоді як Steam Deck важить 640 г. Що стосується акумулятора, то він такий, як у Steam Deck – 55 Втч.
Консоль має 8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920×1200p і частотою оновлення 120 Гц з технологією VRR. Для порівняння, Steam Deck має дисплей з 1280x800p з частотою оновлення 90 Гц. Lenovo відмовилася від змінних контролерів, як Nintendo Switch, тому Legion Go S має монолітний корпус. Консоль також одержала дві додаткові функціональні кнопки на задній поверхні.
До речі, Lenovo також показала іншу версію Legion Go S з Windows на борту та потужнішим залізом: AMD Ryzen Z1 Extreme, 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем 1 ТБ. Ця версія з’явиться у продажу вже цього місяця і коштуватиме 729$. Крім нової портативної консолі Lenovo ще анонсувала на CES 2025 концептуальний ноутбук із розсувним дисплеєм та ігровий планшет Legion Tab 3.
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