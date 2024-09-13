Лазерные проекторы Samsung The Premiere 7 и 9 с 4К получат поддержку SmartThings и повышенную яркость 3450 люмен13.09.24
На выставке IFA в Берлине Samsung представила обновление своей линейки ультракороткофокусных лазерных проекторов — модели The Premiere 7 (LPU7D) и The Premiere 9 (LPU9D). Это первые обновления серии The Premiere с 2021 года. В отличие от прежней стратегии выпуска модификаций одного устройства, в этот раз представлены две отдельные модели, что указывает на растущий спрос на 4K-ультракороткофокусные проекторы.
Samsung The Premiere 7 и The Premiere 9 предлагают возможности, которые превосходят традиционные телевизоры: первый способен проецировать изображение с диагональю до 120 дюймов, а второй — до 130 дюймов. Главным отличием между ними является использование тройного лазера в The Premiere 9, что обеспечивает яркость до 3450 люмен по стандарту ISO, что значительно выше, чем у его предшественников. Этот проектор также оснащён системой обработки изображения Vision Booster, обеспечивающей улучшенную чёткость и контраст. The Premiere 7 имеет яркость в 2500 люмен ISO.
Обе модели проекторов Самсунг поддерживают цветовую гамму 154% и 100% от стандарта DCI-P3, а также HDR10+. Для улучшения качества видео используется AI-масштабирование до 4K и автоматическая регулировка яркости и контраста в зависимости от окружающих условий.
Акустическая система The Premiere 9 также значительно мощнее, предлагая 40 Вт с 2.2.2-канальными динамиками, тогда как The Premiere 7 ограничивается 30 Вт и 2.2-канальной системой. Обе модели поддерживают технологии объёмного звука, включая Dolby Atmos, OTS и Q-Symphony.
Кроме того, Samsung продолжает сотрудничество с датским производителем текстиля Kvadrat, чьи материалы используются для оформления проекторов, что придаёт им премиальный внешний вид. Проекторы работают на базе ОС Tizen, что позволяет использовать функции, знакомые по смарт-телевизорам Samsung, включая поддержку SmartThings для управления устройствами умного дома.
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