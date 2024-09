Лазерні проектори Samsung The Premiere 7 і 9 з 4K отримають підтримку SmartThings і підвищену яскравість 3450 люмен

На виставці IFA в Берліні компанія Samsung представила оновлення лінійки ультракороткофокусних лазерних проекторів – моделі The Premiere 7 (LPU7D) і The Premiere 9 (LPU9D). Це перші оновлення серії The Premiere з 2021 року. На відміну від попередньої стратегії випуску модифікацій одного пристрою, цього разу представлені дві окремі моделі, що свідчить про зростаючий попит на ультракороткофокусні проектори 4K.

Samsung The Premiere 7 і The Premiere 9 пропонують можливості, які перевершують традиційні телевізори: перший здатний проектувати зображення з діагоналлю до 120 дюймів, а другий – до 130 дюймів. Головною відмінністю між ними є використання в The Premiere 9 потрійного лазера, який забезпечує яскравість до 3450 люмен за стандартом ISO, що значно вище, ніж у попередників. Цей проектор також оснащений системою обробки зображень Vision Booster, яка забезпечує покращену чіткість і контрастність. Premiere 7 має яскравість 2500 ISO люмен.

Обидві моделі проекторів Samsung підтримують колірну гамму 154% і 100% стандарту DCI-P3, а також HDR10+. Для поліпшення якості відео використовується AI-масштабування до 4K і автоматичне налаштування яскравості і контрастності в залежності від навколишніх умов.

Акустична система Premiere 9 також значно потужніша, пропонуючи 40 Вт з 2.2.2-канальними динаміками, тоді як Premiere 7 обмежена 30 Вт і 2.2-канальною системою. Обидві моделі підтримують технології об’ємного звучання, включаючи Dolby Atmos, OTS і Q-Symphony.

Крім того, Samsung продовжує співпрацю з датським виробником текстилю Kvadrat, матеріали якого використовуються для оздоблення проекторів, що надає їм преміальний зовнішній вигляд. Проектори працюють на базі ОС Tizen, що дозволяє використовувати функції, знайомі з смарт-телевізорів Samsung, включаючи підтримку SmartThings для управління пристроями розумного будинку.