Кросcовок эмодзи в iPhone получил реальное воплощение03.12.24
Хосе Вонг представил кроссовки The Shoe 1, вдохновленные emoji кроссовками от Apple, популярными среди пользователей iPhone, iPad и Mac. Эта модель объединила классический дизайн New Balance 574, которые носил Стив Джобс, с минималистичной эстетикой Apple. Вместо логотипа New Balance на кроссовках размещены две параллельные линии, как на эмодзи.
Кроссовки изготовлены из нубуковой кожи и сетчатого материала для вентиляции, а подошва выполнена из легкого пеноматериала EVA с полиуретановым обрамлением. Упаковка оформлена в лаконичном стиле с надписью «Designed by Josewong in China». Внутренние стельки украшены изображениями компонентов iPhone.
Модель доступна в размерах от 5 до 12 по американской шкале (примерно 35–46 по европейской) и стоит $219,90 за пару. Заказать The Shoe 1 можно уже сейчас, доставка начнется на следующей неделе.
Давным-давно….
Первые рейтинги уходящего года начали появляться в интернете. Консорциум Unicode опубликовал рейтинг самых популярных смайликов в 2021 году.
В тройку лидеров вошли «лицо со слезами радости», «красное сердце» и «катание по полу от смеха». Популярный смайлик «слегка улыбающееся лицо» даже не вошел в десятку, он оказался только на 28 месте.
Сообщается, что «лицо со слёзами радости» является самым популярным смайликом с 2017 года. В 2021 году на его долю приходилось более 5% смайлов, отправленных в Интернете.Консорциум Unicode отмечает, что использование смайликов является достаточно последовательном и предсказуемым.
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Кроссовки изготовлены из нубуковой кожи и сетчатого материала для вентиляции, а подошва выполнена из легкого пеноматериала EVA с полиуретановым обрамлением
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