Кросівок емодзі в iPhone отримав реальне втілення03.12.24
Хосе Вонг представив кросівки The Shoe 1, натхненні emoji кросівками від Apple, популярними серед користувачів iPhone, iPad та Mac. Ця модель поєднала класичний дизайн New Balance 574, який носив Стів Джобс, з мінімалістичною естетикою Apple. Замість логотипу New Balance на кросівках розміщено дві паралельні лінії, як на емодзі.
Кросівки виготовлені з нубукової шкіри та сітківки для вентиляції, а підошва виконана з легкого піноматеріалу EVA з поліуретановим обрамленням. Упаковка оформлена в стислому стилі з написом “Designed by Josewong in China”. Внутрішні устілки оздоблені зображеннями компонентів iPhone.
Модель доступна у розмірах від 5 до 12 за американською шкалою (приблизно 35–46 за європейською) і коштує $219,90 за пару. Замовити The Shoe 1 можна вже зараз, доставка розпочнеться наступного тижня.
Давним-давно….
Перші рейтинги року, що минає, почали з’являтися в інтернеті. Консорціум Unicode опублікував рейтинг найпопулярніших смайликів у 2021 році.
До трійки лідерів увійшли «обличчя зі сльозами радості», «червоне серце» та «катання по підлозі від сміху». Популярний смайлик «усміхнене обличчя» навіть не увійшов до десятки, він опинився тільки на 28 місці.
Повідомляється, що «обличчя зі сльозами радості» є найпопулярнішим смайликом із 2017 року. У 2021 році на його частку припадало більше 5% смайлів, відправлених в Інтернеті. /”>Консорціум Unicode зазначає, що використання смайликів є досить послідовним та передбачуваним.
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Кросівок емодзі в iPhone отримав реальне втілення Apple дизайн
Кросівки виготовлені з нубукової шкіри та сітківки для вентиляції, а підошва виконана з легкого піноматеріалу EVA з поліуретановим обрамленням.
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