DeepCool официально прокомментировала наложенные США санкции за сотрудничество с компаниями из рф

Компания DeepCool прокомментировала ситуацию с ограничениями, наложенными Соединёнными Штатами из-за сотрудничества с российскими фирмами. Напомним, в июне Beijing Deepcool Industries попала под вторичные санкции США, что вынудило её прекратить продажи своей продукции на территории страны. Однако, в других регионах, включая Украину, товары DeepCool, такие как системы охлаждения и блоки питания, по-прежнему доступны для покупки.

Представители компании заявили, что DeepCool прекратила любые контакты с компаниями из России сразу после того, как они попали в санкционный список в сентябре 2023 года, ещё до того, как блоки питания были признаны властями США «товарами двойного назначения». По мнению Beijing DeepCool Industries, их попадание под вторичные санкции было неправомерным, и компания рассматривает возможность подачи апелляции.

Полный текст заявления компании:

«DeepCool, как компания, давно занимающаяся международным бизнесом, всегда соблюдает принцип законной деятельности и строго соблюдает законы и регуляции соответствующих стран или регионов (включая, но не ограничиваясь ООН, Китай, США, ЕС и т.д.), где ведет свою деятельность.

Компанию внесли в подсанкционные списки 12 июня 2024 года за участие в поставке товаров на сумму свыше 1 миллиона долларов компаниям из подсанкционного списка Aktsionernoe Общество Таском и ООО Новый Ай Ти Проект, базирующихся в России. Эти компании были внесены в подсанкционный список 14 сентября 2023 г. по американскому времени согласно Исполнительному приказу 14024. С момента, когда об этом стало известно, Beijing DeepCool Industries Co., Ltd. немедленно прекратил все транзакции с этой компанией.

С 14 сентября 2023 года и по настоящее время Экспортер не совершал никаких транзакций ни с одной из двух российских компаний. 23 февраля 2024 года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло Блоки питания в список товаров, которые Россия пытается закупить для своих военных программ (CHPL Список) CHPL включает блоки питания, которые компания продала ООО Novyi Ai Ti Proekt до 14 сентября 2023 года (код HS 8504.40)

То есть, Beijing DeepCool Industries Co., Ltd. была внесена в подсанкционный список за факт продажи товара до того момента, как российские компании попали под санкции и до того момента, когда блоки питания стали товарами двойного назначения. Воздействие санкций распространяется только и только на компанию-экспортера Beijing DeepCool Industries Co., Ltd. Экспортер не исключает возможности подачи апелляции или объяснения OFAC с целью устранения негативных последствий инцидента со списком SDN для компании-экспортера.

Санкции не относятся к бренду DeepCool или продукции. Все процессы производства, продаж и послепродажное сопровождение осуществляется владельцами бренда в полном объеме согласно законам международного права».