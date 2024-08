DeepCool офіційно прокоментувала накладені США санкції за співпрацю з компаніями з росії

Компанія DeepCool прокоментувала ситуацію з обмеженнями, накладеними Сполученими Штатами через співробітництво з російськими фірмами. Нагадаємо, у червні Beijing Deepcool Industries потрапила під вторинні санкції США, що змусило її припинити продаж своєї продукції на території країни. Однак, в інших регіонах, включаючи Україну, товари DeepCool, такі як системи охолодження та блоки живлення, як і раніше, доступні для покупки.

Представники компанії заявили, що DeepCool припинила будь-які контакти з компаніями з росії відразу після того, як вони потрапили до списку санкцій у вересні 2023 року, ще до того, як блоки живлення були визнані владою США «товарами подвійного призначення». На думку Beijing DeepCool Industries, їхнє потрапляння під вторинні санкції було неправомірним, і компанія розглядає можливість подання апеляції.

Повний текст заяви компанії:

«DeepCool, як компанія, яка давно займається міжнародним бізнесом, завжди дотримується принципу законної діяльності і суворо дотримується законів і регулювань відповідних країн або регіонів (включаючи, але не обмежуючись ООН, Китай, США, ЄС тощо), де веде свою діяльність .

Компанію внесли до підсанкційних списків 12 червня 2024 року за участь у постачанні товарів на суму понад 1 мільйон доларів компаніям з підсанкційного списку Aktsionernoe Товариство Таском і ТОВ Новий Ай Ті Проект, що базуються в росії. Ці компанії були внесені до підсанкціонального списку 14 вересня 2023 р. за американським часом згідно з Виконавчим наказом 14024. З моменту, коли стало відомо, Beijing DeepCool Industries Co., Ltd. негайно припинив усі транзакції із цією компанією.

З 14 вересня 2023 року і до сьогодні Експортер не здійснював жодних транзакцій з жодної з двох російських компаній. 23 лютого 2024 року Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США внесло Блоки живлення до списку товарів, які росія намагається закупити для своїх військових програм (CHPL Список) CHPL включає блоки живлення, які компанія продала ТОВ Novyi Ai Ti Proekt до 14 вересня 2023 року (код HS 8504.40)

Тобто Beijing DeepCool Industries Co., Ltd. була внесена до підсанкційного списку за факт продажу товару до того моменту, як російські компанії потрапили під санкції і до того моменту, коли блоки живлення стали товарами подвійного призначення. Вплив санкцій поширюється тільки на компанію-експортера Beijing DeepCool Industries Co., Ltd. Експортер не відкидає можливості подання апеляції або пояснення OFAC з метою усунення негативних наслідків інциденту зі списком SDN для компанії-експортера.

Санкції не стосуються бренду DeepCool або продукції. Усі процеси виробництва, продажу та післяпродажний супровід здійснюється власниками бренду у повному обсязі відповідно до законів міжнародного права».