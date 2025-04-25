OpenAI придбає браузер Chrome, якщо Google змусять його продати

На тлі судового розгляду, пов’язаного з монополістичними практиками Google, з’явилося припущення, що компанія може бути змушена позбавитися одного зі своїх ключових продуктів – браузера Chrome. У відповідь OpenAI офіційно висловила зацікавленість у придбанні Chrome, якщо цей сценарій стане реальністю. Про це пише Bloomberg.

Глава відділу продуктів OpenAI Нік Терлі підтвердив наміри компанії та заявив, що інтеграція штучного інтелекту ChatGPT у браузер Chrome дозволить створити унікальні можливості для користувачів.

Терлі додав, що OpenAI раніше намагалася співпрацювати з Google для використання її пошукових технологій, але ці переговори не дали бажаного результату. Він наголосив, що наразі компанії не мають партнерських відносин.

За прогнозами, у разі продажу Chrome інтерес до продукту з боку різних компаній буде надзвичайно великий, адже браузер використовується мільярдами людей і посідає провідну позицію на ринку.

З іншого боку, Google продовжує відстоювати право залишити браузер у своїй власності, зазначаючи, що поділ компанії може зашкодити інноваціям у галузі. Міністерство юстиції США наполягає на обмеженні монополії, стимулюючи конкуренцію серед технологічних гігантів.