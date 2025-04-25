OpenAI придбає браузер Chrome, якщо Google змусять його продати25.04.25
На тлі судового розгляду, пов’язаного з монополістичними практиками Google, з’явилося припущення, що компанія може бути змушена позбавитися одного зі своїх ключових продуктів – браузера Chrome. У відповідь OpenAI офіційно висловила зацікавленість у придбанні Chrome, якщо цей сценарій стане реальністю. Про це пише Bloomberg.
Глава відділу продуктів OpenAI Нік Терлі підтвердив наміри компанії та заявив, що інтеграція штучного інтелекту ChatGPT у браузер Chrome дозволить створити унікальні можливості для користувачів.
Терлі додав, що OpenAI раніше намагалася співпрацювати з Google для використання її пошукових технологій, але ці переговори не дали бажаного результату. Він наголосив, що наразі компанії не мають партнерських відносин.
За прогнозами, у разі продажу Chrome інтерес до продукту з боку різних компаній буде надзвичайно великий, адже браузер використовується мільярдами людей і посідає провідну позицію на ринку.
З іншого боку, Google продовжує відстоювати право залишити браузер у своїй власності, зазначаючи, що поділ компанії може зашкодити інноваціям у галузі. Міністерство юстиції США наполягає на обмеженні монополії, стимулюючи конкуренцію серед технологічних гігантів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
OpenAI придбає браузер Chrome, якщо Google змусять його продати Google бізнес браузер штучний інтелект
OpenAI раніше намагалася співпрацювати з Google для використання її пошукових технологій, але ці переговори не дали бажаного результату
Intel скоротить ще понад 20 тисяч співробітників Intel бізнес
Intel, за даними Bloomberg, готує масштабне скорочення штату – понад 20% персоналу, що може торкнутися понад 20 тисяч співробітників.
OpenAI придбає браузер Chrome, якщо Google змусять його продати
Intel скоротить ще понад 20 тисяч співробітників
США підняли мита на сонячні батареї з Азії до 3521%
Додаток Резерв+ попередить про статус “у розшуку”
Instagram отримає алгоритм ШІ, який визначатиме вік користувачів
Google Photos додасть функцію Ultra HDR навіть для старих фото
ViewSonic M1 Max – проектор з регулюванням корпусу на 360 градусів та живленням від павер банок
Ввічливість у спілкуванні з ChatGPT коштує OpenAI мільйони доларів
TSMC вироблятиме третину своїх передових чіпів у США
WhatsApp тестує функцію офлайн-перекладу повідомлень