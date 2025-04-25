OpenAI купит браузер Chrome, если Google заставят его продать

На фоне судебного разбирательства, связанного с монополистическими практиками Google, появилось предположение, что компания может быть вынуждена избавиться от одного из своих ключевых продуктов — браузера Chrome. В ответ на это OpenAI официально выразила заинтересованность в приобретении Chrome, если этот сценарий станет реальностью. Об этом пишет Bloomberg.

Глава отдела продуктов OpenAI Ник Терли подтвердил намерения компании и заявил, что интеграция искусственного интеллекта ChatGPT в браузер Chrome позволит создать уникальные возможности для пользователей.

Терли добавил, что OpenAI ранее пыталась сотрудничать с Google для использования ее поисковых технологий, но эти переговоры не принесли желаемого результата. Он подчеркнул, что в настоящее время компании не имеют партнерских отношений.

По прогнозам, в случае продажи Chrome интерес к продукту со стороны разных компаний будет чрезвычайно велик, ведь браузер используется миллиардами людей и занимает ведущую позицию на рынке.

С другой стороны, Google продолжает отстаивать право оставить браузер в своей собственности, отмечая, что разделение компании может навредить инновациям в отрасли. Министерство юстиции США тем временем настаивает на ограничении монополии, стимулируя конкуренцию среди технологических гигантов.