Google Photos додасть функцію Ultra HDR навіть для старих фото23.04.25
Google почала поступово впроваджувати нову функцію у програмі Google Photos, яка дозволяє перетворювати стандартні фотографії на формат Ultra HDR. Про це повідомляє видання Android Authority.
Технологія Ultra HDR зберігає як звичайну версію зображення (SDR), так і окрему карту яскравості, що забезпечує ширшу кольорову та світлову динаміку на дисплеях із підтримкою HDR. При цьому знімки в Google Фото залишаються сумісними з пристроями без HDR – на них вони відображаються у стандартній якості.
Деякі користувачі Android вже помітили появу цієї опції у редакторі Google Photos. Однак функція може тимчасово не працювати, оскільки обробка зображень відбувається на серверах Google. Крім того, необхідною умовою є наявність Android 14 або новішої версії операційної системи.
Ultra HDR замінить колишній HDR-ефект у редакторі та буде доступний у розділі “Корекція”. Користувачі зможуть регулювати рівень впливу ефекту. При цьому підсумкові файли будуть компактнішими, оскільки в них зберігається лише карта яскравості, а не ціле друге зображення.
Сервіс Google Photos починав впроваджувати функції на основі штучного інтелекту, які дозволяють краще організовувати та категоризувати фотографії у галереї.
Одна з функцій – Photo Stacks – об’єднуватиме подібні знімки в чарки і вибиратиме з них кращу фотографію. Це спростить перегляд галереї, прибравши дублікати та схожі кадри із загального потоку.
Інша функція за допомогою ІІ розпізнає знімки екрана, документи та інші корисні фотографії. Їх можна буде впорядкувати в окремі альбоми та налаштувати нагадування, наприклад, скріншот квитка на захід з QR-кодом, який знадобиться для входу.
Як зазначають у Google, такі покращення допоможуть зробити галерею більш акуратною та зручною для використання. Раніше у додатку вже з’являлися інструменти оздоблення та ретуші на основі штучного інтелекту.
Обидві функції вже почали поширюватися на Google Фото на Android та iOS.
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