Google Photos добавит функцию Ultra HDR даже для старых фото23.04.25
Google начала постепенно внедрять новую функцию в приложении Google Photos, которая позволяет преобразовывать стандартные фотографии в формат Ultra HDR. Об этом сообщает издание Android Authority.
Технология Ultra HDR сохраняет как обычную версию изображения (SDR), так и отдельную карту яркости, что обеспечивает более широкую цветовую и световую динамику на дисплеях с поддержкой HDR. При этом снимки в Гугл Фото остаются совместимыми с устройствами без HDR – на них они отображаются в стандартном качестве.
Некоторые пользователи Android уже заметили появление этой опции в редакторе Google Photos. Однако функция может временно не работать, поскольку обработка изображений происходит на серверах Google. Кроме того, необходимым условием является наличие Android 14 или более новой версии операционной системы.
Ultra HDR заменит прежний HDR-эффект в редакторе и будет доступен в разделе «Коррекция». Пользователи смогут регулировать степень воздействия эффекта. При этом итоговые файлы будут компактнее, поскольку в них сохраняется только карта яркости, а не целое второе изображение.
Сервис Google Photos начинал внедрять функции на основе искусственного интеллекта, позволяющие лучше организовывать и категоризировать фотографии в галерее.
Одна из функций – Photo Stacks – будет объединять подобные снимки в стопки и выбирать из них лучшую фотографию. Это упростит просмотр галереи, убрав дубликаты и похожие кадры из общего потока.
Другая функция с помощью ИИ распознает снимки экрана, документы и другие полезные фото. Их можно будет упорядочить в отдельные альбомы и настроить напоминания, например скриншот билета на мероприятие с QR-кодом, который понадобится для входа.
Как отмечают в Google, такие улучшения помогут сделать галерею более аккуратной и удобной для использования. Ранее в приложении уже появлялись инструменты отделки и ретуши на основе искусственного интеллекта.
Обе функции уже начали распространяться на Google Фото на Android и iOS.
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