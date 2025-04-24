Instagram отримає алгоритм ШІ, який визначатиме вік користувачів24.04.25
Meta розпочала впровадження системи штучного інтелекту в Instagram, призначеної для автоматичного виявлення підлітків та активації додаткових заходів безпеки. Алгоритм аналізує поведінку користувачів, щоб визначити їхній вік, навіть якщо вони вказали, що досягли повноліття.
Компанія пояснює, що ШІ розпізнає вік за непрямими ознаками, включаючи фрази на кшталт “з 16-річчям” у повідомленнях або характерні для певного віку типи активності, наприклад стиль взаємодії з контентом. Якщо система підозрює, що користувач є підлітком, профіль автоматично переводиться в режим підвищеного захисту. Це означає обмеження доступу незнайомців до листування і посилену фільтрацію контенту, що відображається.
Про запуск таких функцій Meta вперше заявила восени 2024 року. Зараз, за даними компанії, в Instagram налічується близько 54 мільйонів підліткових облікових записів. Аналогічні заходи захисту будуть впроваджені також у Facebook та Messenger.
Система розпочне роботу спочатку у США. У компанії зазначають, що ШІ може помилково класифікувати користувачів, однак у такому разі буде доступна можливість повернути колишні налаштування вручну.
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