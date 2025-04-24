Instagram получит алгоритм ИИ, который будет определять возраст пользователей

Meta начала внедрение системы искусственного интеллекта в Instagram, предназначенной для автоматического выявления подростков и активации дополнительных мер безопасности. Алгоритм анализирует поведение пользователей, чтобы определить их возраст, даже если они указали, что достигли совершеннолетия.

Компания поясняет, что ИИ распознаёт возраст по косвенным признакам, включая фразы вроде «с 16-летием» в сообщениях или характерные для определённого возраста типы активности — например, стиль взаимодействия с контентом. Если система подозревает, что пользователь является подростком, его профиль автоматически переводится в режим повышенной защиты. Это означает ограничение доступа незнакомцев к переписке и усиленную фильтрацию отображаемого контента.

О запуске подобных функций Meta впервые заявила осенью 2024 года. Сейчас, по данным компании, в Instagram насчитывается около 54 миллионов подростковых аккаунтов. Аналогичные меры защиты будут внедрены также в Facebook и Messenger.

Система начнёт работу сначала в США. В компании отмечают, что ИИ может ошибочно классифицировать пользователей, однако в таком случае будет доступна возможность вернуть прежние настройки вручную.