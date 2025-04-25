Instagram Edits — новий додаток для редагування відео

Meta представила додаток Edits, призначений для створення та редагування відео спеціально під Instagram. Про це повідомляє Engadget. На відміну від вбудованих інструментів соцмережі, Edits пропонує розширені функції, включаючи ІІ-інструменти, просунуту аналітику та гнучкіші параметри зйомки.

Серед ключових особливостей – можливість знімати відео тривалістю до 10 хвилин із покращеною якістю та публікувати їх безпосередньо в Instagram. Вбудована камера підтримує популярні ефекти, включаючи зелений екран, а також надає доступ до бібліотеки музики Instagram.

Новинка отримала ІІ-інструменти:

“Animate” дозволяє створювати анімовані відео зі звичайних фото;

“Cutouts” автоматично вирізує людей або об’єкти з відео, що спрощує монтаж.

Відмінність Edits від конкурентів типу CapCut — відсутність водяних знаків, що робить додаток особливо привабливим для авторів, які прагнуть чистого візуального стилю.

Також в Edits можна:

переглядати аналітику постів,

імпортувати збережені аудіотреки,

використовувати розширені інструменти для налаштування контенту.

Meta підкреслює, що поточна версія Edits – це лише початок. Компанія планує розвивати продукт разом із креаторами. Програма вже доступна в App Store та Google Play.