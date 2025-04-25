Instagram Edits — новое приложение для редактирования видео25.04.25
Meta представила приложение Edits, предназначенное для создания и редактирования видео специально под Instagram. Об этом сообщает Engadget. В отличие от встроенных инструментов соцсети, Edits предлагает расширенные функции, включая ИИ-инструменты, продвинутую аналитику и более гибкие параметры съёмки.
Среди ключевых особенностей — возможность снимать видео продолжительностью до 10 минут с улучшенным качеством и публиковать их напрямую в Instagram. Встроенная камера поддерживает популярные эффекты, включая «зелёный экран», а также предоставляет доступ к библиотеке музыки Instagram.
Новинка получила ИИ-инструменты:
- «Animate» позволяет создавать анимированные видео из обычных фото;
- «Cutouts» автоматически вырезает людей или объекты из видео, что упрощает монтаж.
Отличие Edits от конкурентов вроде CapCut — отсутствие водяных знаков, что делает приложение особенно привлекательным для авторов, стремящихся к чистому визуальному стилю.
Также в Edits можно:
- просматривать аналитику постов,
- импортировать сохранённые аудиотреки,
- использовать расширенные инструменты для настройки контента.
Meta подчёркивает, что текущая версия Edits — это только начало. Компания планирует развивать продукт совместно с креаторами. Приложение уже доступно в App Store и Google Play.
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