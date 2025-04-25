Instagram Edits — новое приложение для редактирования видео

Meta представила приложение Edits, предназначенное для создания и редактирования видео специально под Instagram. Об этом сообщает Engadget. В отличие от встроенных инструментов соцсети, Edits предлагает расширенные функции, включая ИИ-инструменты, продвинутую аналитику и более гибкие параметры съёмки.

Среди ключевых особенностей — возможность снимать видео продолжительностью до 10 минут с улучшенным качеством и публиковать их напрямую в Instagram. Встроенная камера поддерживает популярные эффекты, включая «зелёный экран», а также предоставляет доступ к библиотеке музыки Instagram.

Новинка получила ИИ-инструменты:

«Animate» позволяет создавать анимированные видео из обычных фото;

«Cutouts» автоматически вырезает людей или объекты из видео, что упрощает монтаж.

Отличие Edits от конкурентов вроде CapCut — отсутствие водяных знаков, что делает приложение особенно привлекательным для авторов, стремящихся к чистому визуальному стилю.

Также в Edits можно:

просматривать аналитику постов,

импортировать сохранённые аудиотреки,

использовать расширенные инструменты для настройки контента.

Meta подчёркивает, что текущая версия Edits — это только начало. Компания планирует развивать продукт совместно с креаторами. Приложение уже доступно в App Store и Google Play.