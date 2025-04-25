Прокат Sony PlayStation 5 несподівано популярний у Японії25.04.25
У Японії набирає популярності несподіваний спосіб використання PlayStation 5 – оренда замість покупки. Як повідомляє видання IT Media News з посиланням на рітейлера GEO, попит на прокат консолей перевищив очікування компанії, особливо через нещодавні релізи великих ігор.
Оренда PS5 у GEO доступна більш ніж у 400 магазинах по всій країні. Умови досить гнучкі: консоль можна взяти на 8 днів за 980 єн (близько 6 доларів США) або на 15 днів за 1780 єн (приблизно 12 доларів). Послуга з’явилася ще в період дефіциту PS5, але інтерес до неї не зник навіть після стабілізації постачання.
Рітейлер зазначає, що значний стрибок попиту стався з виходом Monster Hunter Wilds — однією з ключових ігор для японського ринку. Незважаючи на зниження інтересу до оренди самих відеоігор, прокат консолей залишається затребуваним.
Популярність цієї моделі, схоже, помітили і в Sony. У березні компанія оголосила про запуск подібного сервісу у Великій Британії у співпраці з британським фінтех-брендом Raylo. Там PS5 Slim із дисководом здають в оренду за 12 фунтів стерлінгів на місяць, а цифрову версію з двома контролерами – за 14 фунтів. Також доступна і модель PS5 Pro за 19 фунтів на місяць. Користувачі можуть вибрати як помісячну плату з можливістю скасування, так і фіксовані контракти на 12, 24 або 36 місяців.
Raylo пропонує не лише консолі, а й аксесуари – від DualSense до PlayStation VR2 та PlayStation Portal.
На тлі подорожчання PS5 у низці країн оренда стає доступною альтернативою для геймерів, які не готові вкладати всю суму відразу. Досвід Японії може стати орієнтиром для запуску аналогічних моделей та інших регіонах.
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